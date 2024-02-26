تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسوار الغيني

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من إثيوبيا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل في التاسعة مساءً باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من تيودروس ميتيكو حكم ساحة، ويعاونه كل من فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد مساعدين، و هاليوسوس بيليتي حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي جمال كاواشي مراقباً للمباراة، والتنزاني ليزلي ليونارد مراقباً للحكام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تاهله لدور الثمانية للبطولة.