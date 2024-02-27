الجليد في القطب الجنوبي يهدد العالم.. ماذا يحدث؟

كشف علماء أن الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية انخفض إلى مستوى مثير للقلق خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي.

يبلغ حجم الجليد المحيط بالقارة الواقعة في أقصى جنوب الأرض الآن أقل من 772200 ميل مربع (2 مليون كيلومتر مربع)، أو ما يعادل حجم المكسيك تقريبًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومما يثير القلق أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينخفض ​​فيها هذا الرقم إلى ما دون هذا الحد، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC).

يمكن أن يهدد انخفاض الجليد البحري موائل طيور البطريق والفقمات وغيرها من الحياة الحيوانية في القطب الجنوبي، ويساهم أيضًا في ارتفاع مستويات سطح البحر العالمية.

ولسوء الحظ، يأتي ذلك بعد انخفاض قياسي في الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية خلال فصل الشتاء أيضًاK وقال والت ماير، عالم أبحاث كبير في NSIDC، إن الخبراء "لا يعرفون حتى الآن السبب الكامل وراء وصول الجليد البحري الآن إلى مستوى قياسي منخفض، على الرغم من أن "الاحتباس الحراري يمكن أن يكون بالتأكيد عاملاً".

وقال:"يبدو أن درجات حرارة المحيط الدافئة مهمة، ولكن قد تلعب عوامل أخرى دورًا، بما في ذلك أنماط الرياح، لدينا فقط 45 عامًا من البيانات عالية الجودة، والتي لا تزال غير قادرة على التقاط كل التقلبات في الجليد البحري في القطب الجنوبي".

ومع ذلك، منذ عام 2016، كان الجليد البحري في القطب الجنوبي في الغالب أقل بكثير من المعتاد مع انخفاضات قياسية في بعض الأحيان.

ويوافق البروفيسور مارتن سيغيرت، عالم الجليد في جامعة إكستر، على أننا "لا نعرف على وجه اليقين" ما هو السبب، وأضاف:"سيكون من الجيد الحصول على إجابة محددة، لكن الأمر لا يهم كثيرًا في الواقع، ومن المؤكد أننا لا نستطيع أن ننسب ذلك إلى التقلبية كذريعة لعدم وقف حرق الوقود الأحفوري - سيكون هذا جنونًا".

يعد الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية ذا أهمية حيوية لأن الجليد يعكس ضوء الشمس، مما يساعد على إبقاء المناطق القطبية باردة.

وبدون هذا الغطاء الجليدي، تنكشف بدلاً من ذلك بقع داكنة من المحيط، والتي تمتص ضوء الشمس بدلاً من عكسه، مما يؤدي بدوره إلى تسخين المنطقة وتسريع فقدان الجليد بشكل أكبر.