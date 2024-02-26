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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية الأسبق: نصف مليون شقة مهددة بالسقوط في مصر

الإيجار القديم
الإيجار القديم

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن مشكلة قانون الإيجار القديم.
وخلال الفقرة قال اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية يمثلون المشكلة الكبرى في قانون الإيجار القديم، متابعا أن 5000 ألف وحدة سكنية أو شقة ايلة للسقوط في مصر، ومهددة بالسقوط في مصر.
وأشار اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى أن 2 مليون وحدة سكنية في قانون الإيجار القديم.

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