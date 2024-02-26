قفزت من السيارة بعد محاولة خطفها.. والدة فتاة الشروق تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

كشفت دينا إسماعيل، والدة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق"، صاحبة واقعة القفز من السيارة أثناء محاولة اختطافها، تفاصيل الحالة الصحية لابنتها.

قالت والدة حبيبة الشماع، إن الحالة الصحية لابنتها لا تزال غير مستقرة، مضيفة: حبيبة مازالت في نوبة من الإغماء، لأنها تعاني من نزيف وارتشاح بالمخ".

وتحدثت عن الواقعة، قائلة: "بنتي كانت نازلة من البيت في مدينتي ورايحة التجمع وركبت أوبر، وهي بتكلمني ماكنتش سامعة صوتها لأن السواق مشغل أغاني صوتها عالي جدا".

وتابعت: حبيبة طلبت من السواق التوقف لكي تستطيع التحدث معي، وحينها سمعت صوت عالي بينهما بسبب رفضه طلبها، ولما سألت حبيبة قالت لي ده بيتكلم في التليفون سيبك منه، وشوية وقفلت معاها".

وتابعت والدة حبيبة الشماع: لقيت واحدة من صحابها بتكلمني بعدها بشوية وبتقولي إن هما كانوا بيتصلوا على حبيبة عشان اتأخرت عليهم، ولما اتصلوا أكثر من مرة تفاجأوا إن راجل بيرد على التليفون بتاعها وبيقولهم صاحبة التليفون ده أنا شوفتها واقعة من عربية على الأرض وفاقدة الوعي، وأنه سيأخذها إلى المستشفى".

واسترسلت: "روحت إلى مستشفى الشروق العام لقيت الأرض كلها غرقانة دم وقاطعة النفس وبيخيطوا دماغها من غير بنج".



وأكملت: "لقيت واحد واقف قالى لقيتها بتقع من العربية في طريق السويس، ووقفت لها، وأول ما وقفت لها كل اللي قالته ليا 3 كلمات "أوبر كان هيخطفنى" وجالها تشنجات وبعدها فقدت الوعى".