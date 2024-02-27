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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال شهر رمضان في جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس  التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات والمهارات، ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و من البرامج التدريبية لمركز  تنمية القدرات باعضاء هيئة التدريس بالجامعة  يطلق المركز اليوم برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة بالعملية التعليمية.

وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  خلال شهر رمضان عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/WjpDvaSwRMmbjg4q8

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وتستكمل اليوم مباريات مسابقة عباقرة جامعة حلوان والتى تقام تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتلتقي كلية التربية مع كلية علوم الرياضة بالهرم، كما تلتقي كلية الخدمة الإجتماعية مع كلية التكنولوجيا والتعليم، وكذلك تلتقي كلية الآداب مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وايضا كلية الصيدلة مع كلية التمريض.

ومن جانبه  أكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا إلي  استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

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