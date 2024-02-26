عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناصر القدوة عن استقالة الحكومة الفلسطينية: نريد تغييرا حقيقيا وليس شكليا

الدكتور محمد أشتية
الدكتور محمد أشتية

قال القيادي الفلسطيني ناصر القدوة، إن تقدم حكومة الدكتور محمد أشتيه بإستقالتها  للرئيس الفلسطيني  محمود عباس أبو مازن، لايمثل اي تغيير وأنه غير مقتنع بما يجري حاليا خاصة أن الرئيس كلف  الحكومة أن تقوم بتسيير الاعمال بعد إستقالتها.

 

وقال ناصر القدوة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك أنباء تتردد عن تشكيل حكومة بقيادة  محمد مصطفى، مؤكدا أنه حتى لو حدث ذلك، فإنه لن يضيف اي جديد للنظام  السياسي الفلسطيني".

 

وتابع القيادي الفلسطيني، أن التغيير مطلوب، لكن يجب أن يكون تغييرا حقيقيا، مؤكدا أنه لا بد من تفويض حكومة جديدة بكل الصلاحيات تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة  بشكل مشترك  وأن تكون قادرة على القيام بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها، في مقدمتها إعادة بناء غزة والترتيبات للإنتخابات المقبلة بعد ذلك.

 

إستطلاعات رأي

وأشار ناصر القدوة إلى  أن التغيير ليس مطلوبا من الولايات المتحدة  أو إسرائيل لكن التغيير مطلوب من قبل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن نحو 90% منه وفق إحصاءات وإستطلاعات رأي  يريدون  التغيير.

ناصرالقدوة الدكتور محمد أشتية محمود عباس أبو مازن محمد مصطفي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

ترشيحاتنا

أرخص آيفون جديد بالأسواق.. سعر Iphone 11 في السعودية

سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مجاهديها في جنوب لبنان

برقم السيارة.. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع

السعودية تكشف حقيقة لقاء وزير التجارة مع مسؤول إسرائيلي في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ