أخبار التعليم| لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024.. للمرة الثانية خلال هذا الشهر.. ألمع نجوم برج العذراء يظهر بسماء مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024

مع بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، تساءل عدد كبير من الطلاب عن الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد امتحانات منتصف الفصل الدارسي الثاني ونهاية العامة، وموعد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني.

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

أكد الدكتور هشام الحريري، أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، على أن مشروبات الطاقة تحمل مخاطر صحية جسيمة، حيث تتسبب في آثار جانبية تتراوح بين زيادة في سرعة نبضات القلب والتوتر، وحتى القلق والأرق، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات تزداد خطورة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

معلم الدراسات عمرو الكومي لطلاب الإعدادية: هذه أفضل الطرق للمذاكرة والتفوق

كشف عمرو الكومي معلم مادة الدراسات بالمرحلة الاعدادية عن أفضل طرق المذاكرة للتفوق، قائلا انه على الطالب أن يبدأ بمتابعة دروسه ومذاكرتها يوميا فور دراستها وعدم تركها تتراكم عليه، فإذا تراكمت يمكن ان تسبب له حالة من اليأس ما يمكن ان يشكل لاحقا سببا من أسباب فشله وضعفه دراسيا.

للمرة الثانية خلال هذا الشهر.. ألمع نجوم برج العذراء يظهر بسماء مصر

تشهد سماء مصر يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

1500 جنيه للعاملين.. رئيس جامعة طنطا: مكافآت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة اليوم على صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين، وصرف ما يعادل أجر 15 يوما بحد أدنى 600 وبحد أقصى 800 جنيه للعمالة المؤقتة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة 5 جامعات.. تعرف عليها

كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد فتح التقدم للترشح لمنصب رئاسة 5 جامعات وهي: جامعة القاهرة، وجامعة بورسعيد، جامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، حتى الخميس 29 فبراير 2024 بعد الساعة الثالثة عصرًا.

مدير تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية مهتمة ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيل واعٍ محب لوطنه

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه قادر على العطاء وحمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب.