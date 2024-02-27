زوجته لا تسمح بالزيارة.. نادية مصطفى تتحدث عن حالة حلمي بكر الصحية

اتهمت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر بمنع الزيارة عنه، معلقة "ليس فقط بالنسبة لي قيمة وقامة لكنه عشرة العمر وبعتبره أبويا وأخويا وصديق العيلة طول عمره بيدعمني".

وقالت نادية مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، "أنه في فترة تعبه الاولى، كنت حريصة على زيارته في المستشفى حتى مرحلة التعافي، واطمنت عليه ومافيش أي مشاكل".

وتابعت عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أنها تواصلت مع زوجة الموسيقار حلمي بكر، والتي أكدت لي أنه حصل على علاج على نفقة الدولة، ولكنه تفاجئت أنها قامت بنقله إلى كفر صقر عند والدتها ولم ينقل لمستشفى.

دون اي إجابة منها

وأشارت نادية مصطفى إلى أنه حاولت الإتصال أكثر من مرة بزوجته، وأرسل لها مقاطع صوتية على تطبيق “ واتس أب” دون اي إجابة منها كنت مستغربة ليه مش بترد عليا ؟".