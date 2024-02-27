نقيب المهن الموسيقية: نادية مصطفى لديها رسائل صوتية صعبة عن حلمي بكر

علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل المحيطة بصحة الموسيقار الكبير حلمي بكر والاتهامات الموجهة لزوجته بخطفه ومنع الزيارات عنه، معربًا عن حالة الحرج التي يمر بها والمضايقة التي يتعرض لها.

أكد مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه تعرض للافتراء عدة مرات بسبب دعمه لحلمي بكر، وأنه ابتعد عنه بسبب هذه الاتهامات.

وحول وضع الموسيقار حلمي بكر حاليًا، أوضح مصطفى كامل أن الوضع معروف منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن منزله يقع في العمارة المجاورة لمنزل حلمي بكر مباشرةً، وأن علاقتهما منذ عام 1994.

وأشار إلى أنه اتصل بحلمي بكر منذ شهرين ولم يتمكن من الوصول إليه، معربًا عن قلقه على حالته الصحية وعن وجود رسائل صوتية من نادية مصطفى تشير إلى خطورة حالته وضرورة تحرير محضر بشأنها، معلقا: " نادية مصطفى لديها رسائل صوتية صعبة جدا عن حلمي بكر".