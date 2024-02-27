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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا تطبيق “X”، الكثير من الجدل، فقد وثق المقطع الصدفة التي قادت مجموعة من الباحثين عن المفقودات، للعثور على مجموعة من الخِزن المدفونة تحت الأرض، حيث قاموا بإخراجها، وعندما نجحوا في فتحها؛ فوجئوا بما وجدوه بداخلها.

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وفي الفيديو الذي تم تناقله عبر وسائل السوشيال ميديا، ظهر عدة أشخاص وهم يعثرون على عدة مقتنيات غريبة داخل خزن مدفونة تحت الأرض، وكانت تحتوي على مجموعة من الدولارات الأمريكية، ومحفظة بطاقات، وبعض الأطباق من النحاس.

على الجانب الآخر قد وجد داخل الخزن، مسدسًا قديما للغاية، ومجموعة من الهواتف المحمولة، وبعض الأموال، بالإضافة إلى عثورهم على ورقة غريبة تعد مخططا عليها يد بشرية، ويوجد بداخلها بعض الرموز.

وعثر أيضًا على عملة اليورو، وحقيبة أسطوانات CD، وشريط فيديو قديم.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي حقيبة أسطوانات عملة اليورو

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