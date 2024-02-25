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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لخطوبة طفلين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل في باكستان فقد وثّق المقطع لحفل خطوبة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا.

ووفقًا لموقع Reviewit.pk أثار مقطع الفيديو غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل فعلى الرغم من القيود القانونية  التي تعد مفروضة على الحد الأدنى لسن الزواج في البلاد، قد تم الكشف عن أن الطفلين سيتزوجان قريبًا، مما سلّط الضوء على استمرار مشكلة زواج الأطفال.

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ويعد السن القانوني للزواج في باكستان 18 عامًا للذكور، أما بالنسبة للإناث فهو 16 عامًا وذلك على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين هو 18 عامًا عالميًا.

ورغم أن إقليم السند أصدر تشريعا في عام 2013 وذلك  لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما لكلا الجنسين، إلا أن هذا التغيير لم يتم القيام بتنفيذه على الصعيد الوطني، مما قد أثار انتقادات حادة، وذلك خاصة بعد تهديد الصبي لعائلته بأنه لن يقوم بمواصلة الدراسة إلا إذا سمحت له بالزواج من الفتاة، لتضطر العائلة إلى الرضوخ  لتهديده وخطبتها له استعداداً للزفاف.

 

مواقع التواصل الاجتماعي حفل خطوبة

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