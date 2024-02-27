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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

صدى البلد

شارك لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا في الفيديو، رفقة والدته، بعد استبعاده من قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة، وكان الفيديو مصحوبا برسالة وكلمات مؤثرة.

وفي سياق متصل، قال مدحت شلبي، إن محمود كهربا كان من ضمن المجمدين بالنسبة لـ"كولر"، لولا تدخل محمود الخطيب، والخطيب عقد جلسة مع كولر.

وتابع أن كولر كان يستبعد محمود متولي لاعب النادي الأهلي، من المشاركة بالمباريات، وأحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، وانضم لهما كهربا بعد رفضه السفر مع الفريق بسبب فرح شقيقته.

وأوضح أن محمود متولي سيعود للتدريبات بعد غياب ياسر إبراهيم، الذي سيستمر لشهر.

النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم نادي الأهلي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام محمود الخطيب

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