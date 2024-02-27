خالد جادالله: وسام أبو علي الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام البلدية.. وكولر محظوظ بتوافر البدائل

أكد خالد جاد الله نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أنه من الأفضل الدفع بـ وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأحمر بصفة أساسية أمام بلدية المحلة في الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: ": "لست من أنصار وضع لاعب في غير مركزه، عمر كمال عبدالواحد هو الخيار الثالث في مركز الظهير الأيسر، والأفضل هو تواجد كريم الدبيس مع الفريق، لأن أي لاعب آخر سيكون بديلا لـ معلول؛ سيعاني من التواجد في هذا المركز، كما أن الدبيس لاعب جيد وأثبت قدراته الفنية في وقت سابق، عندما حصل على فرصة المشاركة.. وعمر كمال يتألق بشكل واضح في الجبهة اليمنى".

وأوضح: "قرار مشاركة عمر كمال او هاني في الجبهة اليمني يرجع لـ مارسيل كولر، ومحمد هاني من الوارد أنه يعاني من حالة اجهاد، وكذلك أكرم توفيق موجود، والحسم بالتأكيد سيكون للمدير الفني في اللعب بأي لاعب منهم، وهاني لن يشارك إلا لو كان يشعر بحالة اجهاد في ظل كثرة المباريات التي خاضها منذ بداية الموسم".

وتابع: "من الأفضل البدء بـ وسام أبوعلي وهو لاعب متحرك وسريع، والأفضل أن يلعب أساسيًا أمام بلدية المحلة، وسيكون فرصة جيدة له، وشاهدته في لقاء ميدياما عندما شارك في الشوط الثاني، وهو يحتاج لمزيد من المباريات مع الأهلي، وهو الأفضل من جانب موديست".

وأكمل: "كريم نيدفيد من العناصر المميزة، وكولر لديه قناعة كبيرة بامكانياته، وكثرة اللاعبين في الوسط تمنح المدرب اريحية في الاختيارات".

وأضاف: "بلدية المحلة لن يلعب بنفس طريقته الهجومية كما لعب في مواجهات أخرى، خصوصا في ظل قدرات لاعبي الأهلي على استغلال المساحات، وبالتأكيد البلدية سيعمل على تضييق المساحات واغلاق كافة الطرق نحو مرماه، وهو فريق مميز ولديه عناصر شابة ويلعب كرة هجومية لكنه يعاني من أزمة دفاعية".

وأكد: "ياسر إبراهيم غيابه سيؤثر على الأهلي لكن هناك بدائل منها رامي ربيعة، وكولر مدرب محظوظ ولديه العديد من اللاعبين المميزين في كل الخطوط، والفروقات الفنية ليست كبيرة بين عناصر الفريق، وأي لاعب سيشارك قادر على الظهور بمستوى جيد".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على بلدية المحلة بنتيجة 3-0 أو بأربعة أهداف، بشرط تسجيل هدف مبكر، وفي ظل الفوارق بين الفريقين، والأحمر قادر على الفوز ولن يكون هناك مفاجآت، والبلدية سيحاول الخروج بأقل الخسائر، وخسارته الكبيرة أمام سيراميكا كليوباترا بسبب اللعب المفتوح".