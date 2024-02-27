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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

صدى البلد

اذا كنت تودين تقديم حلويات مختلفة وحلويات غير مكلفة نقدم لكي طريقة عمل الزلابية او لقمة القاضى المقرمشة بسر المحلات بدون زيت 


المكونات 
نص كيلو دقيق 
٢ معلقة كبيره سكر 
نص معلقة صغيره ملح 
٣ معلقة كبيره نشا او كاسترد 
٣ معلقة كبيره زيت 
٢ معلقة كبيره لبن بودر 
معلقة كبيره خميرة 
٢ ونص كوب ماء دافئ 
طريقة عمل الشربات 
٣ كوب سكر 
٢ كوب ماء 
ليمونه 
فانيليا  

طريقه عمل الزلابية
يتم خلط كل المكونات الموجوده فى المكونات فى الأعلى وتركها تختمر لمدة ٤٥ دقيقه.

 يتم دهن كيس حلواني او كيس ثلاجه بزيت ثم وضع نصف الكميه فيه وقص كيس الحلوانى بفتحه صغيره .

 ووضع مقلاية على النار وبها زيت ساخن وتشكيل العجينه بالكيس الحلوانى ودهن مقص بالزيت وقص العجينه من فتحه كيس الحلوانى بقطع صغيره  حتى تاخذ لون ابيض ونخرجها من الزيت ونضعها فى طبق  حتى نعمل كل الكميه هكذا بدون تحمير  ثم نضعها مرة ثانية في الزيت حتى تاخذ اللون الذهبى ونخرجها من الزيت .

ثم نضعها فى الشربات ويكون ثقيل حتى تظل مقرمشه ونصفيها من الشربات وتقدم بألف هنا وشفا.  

 

زلابية طريقة عمل الزلابية طريقة عمل الشربات عمل الزلابيه لقمة القاضى لقمة

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