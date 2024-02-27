جامعة حلون: إطلاق معرض للكتاب بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر

اطلقت جامعة حلوان فاعليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، و يستمر المعرض حتي يوم ٧ مارس ٢٠١٤ بمبنى المكتبة المركزية .

و قد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن المعرض يعكس اهتمام الجامعة بتنمية المعرفة والثقافة لدى الطلاب ، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

و تابع انه تحرص الجامعة بالتوعية الشاملة للطلاب على المستوى الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة للمجتمع وللوطن.

و يشارك بالمعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر حيث شارك "مؤسسة الأهرام ، الأكاديمية ، ميرك ، الأنجلو ، المؤسسة الدولية ، أوزوريس ، مركز الكتاب ، سمارت ، روابط ، المجموعة العربية ، إيمك ، حواديت ، المعرفة اللامحدودة" .



جدير بالذكر انه تنطلق فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين بحامعة حلوان “تحت شعار لون حلمك من أجل مصر”، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان ورغبتها في تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم الفعاليات لتنمية مهاراتهم،

ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، و ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويشارك في المعرض طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.