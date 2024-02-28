التكنولوجيا والتعليم بحلوان: تقليص زمن المحاضرات إلى ساعة خلال شهر رمضان

أعلنت جامعة حلوان عن وجود تعديلات بجداول المحاضرات خلال شهر رمضان الكريم حرصا علي راحة الطلاب خلال هذا الشهر والتيسير عنهم.

وكشف الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان إن الدراسة بالكلية سوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك وستكون حضوريًا دون وجود أي مشكلة، وأن الكلية لن تتجه لتنفيذ محاضرات اون لاين.

وأوضح عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أنه سيتم تقليص أوقات المحاضرات للطلاب، وهذا يعتبر شيئًا طبيعيًا للتسهيل عليهم وذلك مع بداية الشهر الكريم، ونوه إلي أنه سيتم تغير الجداول لكافة الفرق الدراسية ليتحول زمن كل محاضرة الي ساعة واحدة بدلا من ساعتين ، و تابع أنه من المقرر أن ينتهي اليوم الدراسية الساعة الرابعة عصرا تيسيرا علي الطلاب.

ويمكن لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الإطلاع على الجداول الدراسية الخاصة بشهر رمضان المبارك عبر الصفحة الرسمية للكلية فور صدورها.

جدير بالذكر أنه كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتخب جوالة الجامعة لحصوله على المستوى الأول في الدورة القمية ال ٣١ لجوالى وجوالات الجامعات المصرية بجامعة طنطا فى احتفالها باليوبيل الذهبى خلال الفترة من ٣ / ٢ إلى ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤.

وخلال حفل التكريم قدم رئيس جامعة الشكر للمنتخب للجهود الرائعة و المثمرة خلال فترة الإعداد و التنفيذ و التمثيل المشرف لوفد الجامعة و حصوله على المستوى الأول فى جميع المجالات والمستوى العام أول، وأثنى على الأداء الرائع للجميع.

وحث " قنديل " الجميع للحفاظ على مكانة جامعة حلوان فى الأنشطة الطلابية بصفة عامة و نشاط الجوالة بصفة خاصة والسعى لتقديم أفضل المستويات في جميع المنافسات في مختلف الأنشطة.

وقام الدكتور السيد قنديل والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الوفد المشارك، بحضور الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة.

كما قدم منتخب جوالة الجامعة السمر خلال حفل التكريم، وقد اعربوا عن سعادتهم بتقدير ودعم قيادات الجامعة الدائم لهم.