جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الشيخ عتمان

تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية الشيخ عتمان التابعة لمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، يوم الثلاثاء 27 فبراير.

وذلك، بالتعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة التنموية الشاملة لقرية الشيخ عتمان تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأورام، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والزراعة، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة التي تهدف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولي بالرعاية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة سوف تقدم خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بالقرية بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى تقديم التوعية في المجال الزراعي لتعريف المزارعين بنوعية المحاصيل المناسبة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى قيام القافلة بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا وتدريبهم على المشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات.