عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الشيخ عتمان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية الشيخ عتمان التابعة لمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، يوم الثلاثاء 27 فبراير.

وذلك، بالتعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة التنموية الشاملة لقرية الشيخ عتمان تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأورام، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والزراعة، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة التي تهدف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولي بالرعاية.

 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة سوف تقدم خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بالقرية بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى  تقديم التوعية في المجال الزراعي لتعريف المزارعين بنوعية المحاصيل المناسبة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى قيام القافلة بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا وتدريبهم على المشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات.

أعضاء هيئة التدريس Jobs Education التحالف الوطني للعمل الأهلي الحوامدية بمحافظة الجيزة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور محمد الخشت تطوير الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. ماكرون يلمح لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

تجديد عقد شيكابالا بأعلى راتب في مسيرته مع الزمالك.. تفاصيل

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

لمدة 48 ساعة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تعليق العمل مع المنظمات الدولية

إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

إعلان روسي.. إحباط هجوم أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

ما أفضل طرق لتوفير المال في تنظيم حفل الزفاف؟

300 شخص يضربون سيدة باكستانية والسبب "عباية رمضان".. القصة الكاملة

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم تثير حالة من الجدل

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ