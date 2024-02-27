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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

جامعة حلوان تكشف تفاصيل 7 مشاريع ممولة من صندوق البحث العلمي .. قنديل : ركيزة أساسية لتقدم الدول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

  • جامعة حلوان تكشف تفاصيل 7 مشاريع ممولة من صندوق البحث العلمي
  • رئيس جامعة حلوان : البحث العلمي يعد المحرك الرئيسي لتقدم الدول 
  • نائب رئيس جامعة حلوان : خطة لتمكين و تحفيز مقومات البحث العلمي 

 

تحرص جامعة حلوان علي دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة و النهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي و رفع تصنيف الجامعة الدولي و تحقيق اهداف التنمية المستدامة  ، و في هذا الاطار أعلنت الجامعة دعمها للمشروعات  الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، و قدم صندوق البحث العلمي السبق فى التمويل حيث طرح (300000 جنيه) لتمويل مشاريع النانو تكنولوجي، وتمويل مشاريع طلبة (الليسانس - والبكالوريوس ) بقيمة (60000)

 

و صرح الدكتور  السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان ان دعم خذه المشروعات بأتي من أهمية  البحث العلمى  حيث انه في  مقدمة اهتمامات الدول الكبرى باعتباره المحرك الأساسى لتقدم الدول وتسعى جامعة حلوان لمواكبة خطة الدولة 2030 والتقدم فى كافة القطاعات منها القطاع البحثى والعلمى  . 

 

و تابع قنديل ان قطاع البحث العلمي يشكل  أحد أهم الأرکان الاستراتيجية التي تتبناها جامعة حلوان وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ، لما له من دور في تحقيق التنمية و تطوير المجتمعات .

و  أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث على حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

 

وتشمل خدمات مركز دعم البحث العلمي بحلوان : 

خدمة الاستشارات البحثية وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بتقديم الاستشارات والخبرات من خبراء الجامعة وأساتذتها ذوي الباع في البحث العلمي النشر الدولي حيث تم إنشاء قاعدة بيانات للسادة الاستشاريين تضم التخصصات العامة والدقيقة لكل منهم، حيث يقوم الباحث بطلب تحديد موعد مع الاستشاري المتخصص في نفس المجال الموضوعي للبحث لتلقي نصائح وتعليقات خاصة بطريقة البحث وموضوعه.

خدمة التحليل الاحصائي وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بالتحليل الاحصائي للبيانات الخاصة بالأبحاث العلمية المعدة للنشر الدولي حيث يتم إرسال نسخة الكترونية Word من البحث الى البريد الالكتروني المخصص للخدمة مرفق بها الطلب الخاص.

خدمة التدقيق اللغوي وهي خدمة المراجعة اللغوية للأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية أو العربية لتحري سلامة اللغة وخلو البحث من الأخطاء اللغوية وتنقيحها قبل الإرسال للنشر.

خدمة الترجمة العلمية وهي ترجمة الأبحاث المكتوبة باللغة العربية للغة الإنجليزية بحيث يرسل الباحث نسخة الكترونية من البحث ملف Word ويكون بحجم خط 14 ومسافة 1.5 الى البريد الالكتروني المخصص للخدمة، وذلك أيضاً للأبحاث المعدة للنشر الدولي.

خدمة تنسيق الورقة البحثية وهي خدمة مخصصة لتنسيق وإعداد الورقة البحثية تبعا للنظام المطلوب لكتابة المراجع والتنسيق الخاص بالمجلة المستهدفة للنشر.

خدمة كشف الانتحال وهي عملية تحديد درجة التشابه او التطابق بين النسخة المبدئية للبحث وغيرها من مصادر المعلومات الأخرى المنشورة وذلك لضمان الأمانة العلمية والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

 

و كشفت جامعة حلوان ان المشروعات التي فازت بالتمويل البحثي تشمل الاتي : 

 فاز بالتمويل الدكتور ثروت غانم عبد القادر عمر بكلية العلوم  عن مشروع الفضة النانوية المصنعة حيويا كمكافحه إصابة الطحال التي يسببها تعفن الدم، بقيمة تمويل 300000 جنية . 

 فاز الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم على بكلية العلوم عن مشروع دراسة النشاط الوقائي العصبي المحتمل لجزيئات النانونية للسيلينيوم المصنع حيويا بابيجالوكاتسين جاليت ضد الفصام والاكتئاب في الجرزان، بقيمة تمويل 300000 جنيه 

فاز الباحث صهيب على رمضان بكلية العلوم بقيمة تمويل 54200 جنيه عن مشروع توصيل الحمض النووي الريبوزي المرسال الخاص ببروتين على حامل نانوي كعلاج مستحدث لمرض الزهايمر 

فاز الباحث احمد عزت مصطفى عبد الحميد بكلية العلوم بقيمة التمويل 50000 جنيه عن مشروع اكتشاف منتج طبيعي مغلف بجسيم لعلاج وتقليل التليف الكبدي في الفئران على أسس من تقنيات المعلوماتية الحيوية.

كما فازت الدكتورة شرين حمدي عطية إبراهيم بكلية التربية بقيمة تمويل 150000 جنية عن مشروع 
ACHIEVING OPTIMUM FUNCTIONAL PROPERTIES OF SCRUBS FABRICS USINGNANOTEECHNOLOG

 فازت الدكتورة ايه السيد محمد احمد بكلية الفنون تطبيقية بقيمة تمويل 300000 جنيه عن مشروع اكساب السجاد النصف ميكانيكي خاصيتي التنظيف الذاتي ومقاومة البكتيريا، والباحثة رانيا مختار على محمد بكلية الصيدلة بقيمة تمويل 15000 جنيه عن مشروع الوقاية باستخدام ديكسلانسوبرازول ضد موت الخلايا بيروبتوتيك في الرئة المسبب بواسطة البليوميسين في الفئران.

 

Jobs Education البحث العلمي والابتكار التطور التكنولوجي البحوث العلمية البحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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