«ماذا يمثل الإعلام للمسئول».. محاضرة ضمن برنامج مرشحي شغل منصب رؤساء المراكز البحثية

انطلقت فعاليات محاضرة فن التعامل مع وسائل الإعلام للمسئولين؛ استكمالا لفعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة، الذى ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وحاضر فى المحاضرة الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وناقش كيفية التعرف على وسائل الإعلام وأنماطها، وهدفت المحاضرة إلى التدريب على التعامل الفعال مع وسائل الإعلام للمسئولين، واكتساب مهارة الحضور ( الكاريزما) فى وسائل الإعلام، وحسن التصرف الإعلامى فى المواقف المختلفة، موضحا ماذا يمثل الإعلام بالنسبة للمسئول والقيادى.

هذا وقد انطلقت أيضا محاضرة الاتيكيت والبروتوكول والمراسم وحاضر فيها الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، متناولًا الفرق بين البروتوكول والمراسم والإتيكيت، كما تحدث سيادته عن تطبيقات البروتوكول والاتيكيت، موضحا أن هناك آليات معينة فى التعامل، حيث أن البروتوكول هو القواعد، بينما المراسم هي تنفيذ القاعدة، والإتيكيت هى الأداء المنفذ للقاعدة متطرقا لتوضيح إتيكيت المصافحة والتعارف وإتيكيت المحادثة وإتيكيت الملابس وكذلك الطعام والجلوس على الموائد وأنواعها، وإتيكيت الدعوات وغيرهم.

وناقش بروتوكول العلم الوطنى موضحا أشكال شعار جمهورية مصر العربية والمؤسسات والوزارات، مبينا آلية رفع العلم الوطنى أعلى مبنى، مع توضيح اشكال أعلام جمهورية مصر العربية.

وخلال كلمته أوضح الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج التدريبي يسهم فى تنمية الأداء القيادي ومساعدة القيادات الجامعية على تحسين قدراتهم على الأداء للاستفادة فى تحقيق رؤية التغيير المنشود بما يتناسب مع التطورات والمساهمة فى تحقيق التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.