العمل: تعاون مع "التكوين المهني" لخدمة الشباب بالإسماعيلية في القنطرة شرق

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لمركز التكوين المهنى بالقنطرة شرق ، في إطار التعاون بين المديرية و أجهزة الدولة ، وذلك لبحث كيفية سبل التعاون المشترك بين الجهتين ، من خلال التنسيق لتدريب شباب المنطقة فضلاً عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الشباب ، للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم، وضرورة عمل ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية ، وتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وذلك بعقد ندوات للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 ، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ومزيد من الدعم للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتعزيز التعاون من العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من خدمات التوعية للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر بهدف الوصول لمزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ، وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة يوسف حرارة مدير عام المركز ، ورافقه من مديرية العمل إبراهيم حلمى مدير العلاقات العامة،ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى ، مؤكداً خلال الزيارة على حرص المديرية على التواصل مع هذا المركز الذي يخدم شباب القنطرة شرق ، لتوفير مزيد من الخدمات التي توفرها المديرية فى مجالات فرص العمل اللائقة وبرامج التدريب المجانية على المهن المطلوبة لسوق العمل ..