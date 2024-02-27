دور الغذاء في تعزيز الطاقة والتركيز خلال الدراسة.. خبراء يقدمون استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب على المذاكرة والتفوق .. وابعد عن هذه الأطعمة

خبراء التعليم لـ “صدى البلد”:

روشتة تربوية للأهل لدعم الأبناء في بناء عادات صحية دائمة خلال فترة الدراسة

دور الغذاء في تعزيز الطاقة والتركيز خلال الدراسة

الاستراتيجيات الفعالة لتحفيز الطلاب على المذاكرة

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يتسعد الآباء بالبحث عن طرق فعالة لتعزيز القدرات الذهنية والجسدية لأبنائهم، وتحفيزهم للدراسة بطرق صحية، ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد بعض النصائح والحلول من الدكتورة ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، لمساعدة أولياء الأمور في تحقيق ذلك.

تحفيز الفضول والاستكشاف

وأشارت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أهمية تحفيز فضول الطلاب ورغبتهم في الاستكشاف، حيث يمكن القيام بذلك من خلال توفير ألعاب وأنشطة تعليمية تعزز الفضول وتحفز الطلاب على استكشاف مختلف المجالات.

النظام الغذائي الصحي

وأكدت الدكتورة ايمان كامل، على أهمية توفير نظام غذائي صحي للطلاب، حيث يساهم التغذية الجيدة في تعزيز الطاقة والتركيز، ويجب تضمين الفواكه والخضروات والبروتينات في وجباتهم اليومية.

النشاط البدني

ونصحت عميد معهد البحوث الطبية، بتشجيع الطلاب على ممارسة النشاط البدني بانتظام، حيث يمكن تحفيزهم للمشاركة في الرياضات أو الأنشطة البدنية المفضلة لديهم، مما يسهم في تعزيز صحتهم العامة وتحسين مستوى الطاقة.

متابعة الصحة النفسية

ولفتت الدكتورة ايمان، إلى أهمية متابعة الصحة النفسية للطلاب، وضرورة التدخل في حالة وجود أي علامات للضغط النفسي.

ضبط الجدول الزمني

وطالبت عميد معهد البحوث الطبية، بضرورة تحديد جدول زمني مناسب للأنشطة الدراسية والراحة، ويجب أن يكون هناك توازن بين الدراسة والأنشطة الترفيهية لتحقيق تحفيز أكبر.

التحفيز بالإيجابية

وشددت الدكتورة ايمان كامل، على أهمية تحفيز الطلاب بشكل إيجابي، وتقديم المكافآت عند تحقيقهم لأهدافهم الصغيرة، مما يعزز ذلك الشعور بالإنجاز والاستمرارية في التعلم.

مراجعة الأداء

ونصحت عميد معهد البحوث الطبية، بإجراء مراجعة دورية لأداء الطلاب وتحفيزهم على تحسين نقاط الضعف وتطوير مهاراتهم.

تقديم الدعم التعليمي

ونوهت الدكتورة ايمان كامل، بضرورة توفير الدعم التعليمي اللازم، سواء عبر المساعدة في الواجبات المدرسية أو توفير دورات تعليمية إضافية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن العودة إلى الدراسة قد تكون مصدر فرح للعديد من الطلاب، بينما قد تثير القلق والخوف لدى البعض الآخر، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، يعتبر الإشراف والتواصل الفعال بين الأساتذة والطلاب عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية بناء بيئة تعليمية داعمة وملهمة، حيث يشعر الطلاب بالرعاية والاهتمام من قبل أساتذتهم.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن توفير دعم الآباء وفهمهم لاحتياجات الأطفال يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحفيزهم لتحقيق النجاح في الدراسة.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تشجيع الطلاب على التفكير الإيجابي والتركيز على الإمكانيات الشخصية، حيث يسهم ذلك في بناء ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز روح التفاؤل بين الطلاب، لان التفاؤل يلعب دورًا هامًا في تحفيزهم لتحقيق النجاح والتفوق.

تحويل التحديات إلى فرص

وحث الدكتور محمد فتح الله، الطلاب على التطلع إلى التحديات كفرص لاكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراتهم لبناء جيل من الطلاب الذين يمتلكون روحًا إيجابية وقوة دافع قوية نحو تحقيق النجاح، مؤكدًا أن التفكير الإيجابي والتركيز على الإمكانيات الشخصية يعتبر أساسيًا في تحفيز الطلاب لتحقيق أفضل أداء دراسي ومواجهة التحديات بثقة.

ووجة أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب علي المذاكرة منها:

تشجيع الإيجابية:

يجب تشجيع الأطفال على التفاؤل والنظر إلى الدراسة بإيجابية.

على الآباء مدح جهود أطفالهم وتحفيزهم على تحقيق النجاحات، حتى الصغيرة.

تحديد أهداف واضحة:

يجب بتحديد أهداف واضحة للطلاب ومساعدتهم في وضع خطط لتحقيقها.

يجب تحفيز الطلاب لتحديد أهدافهم الشخصية للعام الدراسي الثاني.

إنشاء بيئة دراسية إيجابية:

يفضل إنشاء بيئة دراسية مناسبة في المنزل تشجع على التركيز والابتكار

توفير مكان هادئ وخالٍ من الانشغالات للدراسة.

تعزيز الاستقلالية:

يجب تعزيز مهارات الاستقلالية لدى الطلاب، مثل التنظيم الشخصي وإدارة الوقت.

تشجيع على التفاعل الاجتماعي:

يجب تشجيع الطلاب على التفاعل مع زملائهم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، على أهمية دور الآباء في خلق بيئة مناسبة للدراسة وتحفيز الأداء الدراسي للأبناء، موضحًا أن يجب على الآباء أن يظهروا هدوءًا وسكينة أمام أبنائهم أثناء فترات المذاكرة، لان البيئة الهادئة تساعد الطلاب على التركيز والانغماس في الدراسة بفعالية.

توفير التغذية الصحية

ونصح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، بتوفير وجبات صحية وخفيفة قبل بدء المذاكرة، مع تجنب الأطعمة الدسمة التي تثقل المعدة وتؤثر على تركيز الطلاب، مشددًا على أهمية توفير تغذية صحية للأبناء، حيث يلعب التغذية الجيدة دورًا مهمًا في تحفيز العقل وتعزيز الأداء الدراسي.

بدء المذاكرة بعد تناول وجبة خفيفة

وأوضح الدكتور خالد أبو شنب، أن يفضل بدء المذاكرة بعد مرور ساعتين على تناول الطعام، حيث يكون الجسم قادرًا على هضم الطعام بشكل جيد وتوفير الطاقة اللازمة لتحفيز الدماغ.

عدم تناول الوجبات أثناء المذاكرة

وشدد وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، على عدم تناول الوجبات أثناء فترة المذاكرة، حيث يؤثر ذلك على توجيه الأكسجين إلى المعدة بدلًا من الدماغ مما يؤثر على الاستيعاب والتركيز.

توجيه ومساعدة الأبناء

وتابع: ويجب على الآباء توجيه ومساعدة الأبناء في فهم المواد الدراسية الصعبة وتقديم الدعم اللازم لهم في حال واجهوا صعوبات، مشدد على ضرورة تحفيز الأبناء للاستفادة من التحديات والتفوق، مشجعًا إياهم على التفكير الإيجابي واستغلال الفرص للتطوير.

التشجيع والإيجابية

وحث الآباء على تشجيع الأبناء وتعزيز روح التفاؤل والإيجابية، حيث يساهم ذلك في زيادة استعدادهم للمذاكرة والتفوق، مشيرًا إلى أن الآباء يلعبون دورًا حيويًا في تحفيز تركيز الأبناء وفهم المواد الدراسية، وتشجعهم على مشاركتهم في حل الأسئلة وتوجيههم نحو الفهم العميق.