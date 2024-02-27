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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيقة جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري: فراقك صعب يا سند العائلة

جواهرجي بولاق الخواجة
جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

قالت شقيقة جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري، إنها حزينة على فراق شقيقها الذي ق.تل في حادث سطو مسلح على محل المجوهرات الخاص به بمنطقة بولاق أبو العلا، في ساعات المساء أمس الإثنين وتم سرقة محتويات المحل من مشغولات ذهبية وفضية.

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شقيقة جواهرجي بولاق ابو العلا: فراقك صعب

حيث سطرت شقيقة جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري منشورا لها كتبت فيه «ياقلبي.. ياقلبي ياخويا فراقك صعبك قوي ياحبيبي ياسند العيلة ياقلبي»، وعلقت بحزنها الشديد على رحيل شقيقها في حادث السطو المسلح الذي تعرض لها على يد ملثمين مطالبة بسرعة ضبط الجناة.

شقيقة جواهرجي بولاق ابو العلا

فيما سطرت ابنة شقيقة المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري منشورا نعت فيه خالها وذلك بعد ساعات من مقتله داخل محله بمنطقة بولاق ابو العلا على يد ملثمين، حيث قالت «كنتوا خدوا كل حاجة وسيبوه حرام عليكم، ياحبيبي مش هتعيد عليا تاني في التليفون، مش هتقولي يامرمر ياحبيبتي تاني روحت في ذكرى تيتة تعيد معاها، إزاي ياحبيبي يقتلوا قلبك الطيب».

شكلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات وأسباب مقتل جواهرجي بولاق - الخواجة حسني - حيث جرى فحص آلات المراقبة في محيط المحل وبمنطقة بولاق ابو العلا، مع الاستماع لأقوال شهود العيان وأهالي المنطقة للوقوف على هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

مسرح حادث مصرع جواهرجي بولاق

كما أجرت فرق البحث الجنائي في حادث مقتل جواهرجي بولاق - حسني الخناجري - عمليات فحص موسعة لدائرة علاقات المجني عليه وكذا دوائر الخلافات، للوقوف على مدى وجود خلافات بين المجني عليه وآخرين وكذا للتوقف على هوية الجناة وسرعة ضبطهم، حيث جرى تمشيط كاميرات المراقبة بمحيط محل المجوهرات المسطو عليه.

وتجرى النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا في القاهرة - الخواجة حسني الخناجري - حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وكذا التحفظ على آلات المراقبة لكشف هوية الجناة وأمرت بسرعة ضبطهم وإحضارهم.

جواهرجي بولاق

فيما انتقل فريقا من الأدلة الجنائية والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة جثمان المجني عليه، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم حيث قررت النيابة تشريح الجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، كما تم رفع بصمات من المحل وكذا كافة الآثار للتوصل إلى خيط الجريمة، والوصول إلى مرتكبي حادث مقتل الجواهرجي الشهير.

منصات التواصل الإجتماعي تحولت في ساعات الصباح الأولى إلى منشورات تطلب الدعاء بالرحمة إلى المجني عليه الخواجة حسني - جواهرجي بولاق المجني عليه، حيث خرجت صفحات محلات الذهب والصاغة ناعية مقتل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح على محله بالقاهرة مطالبة وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.

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