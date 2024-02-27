السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن الفرص التعليمية في الولايات المتحدة بـEduGate

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة المشاركة في معرض EDUGATE الرابع عشر، وهو أكبر معرض تعليمي في مصر، والذي أقيم في الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري في فندق كمبينسكي رويال مكسيم في القاهرة و29 فبراير في فندق فور سيزونز سان ستيفانو في الإسكندرية، بحسب بيان أصدرته السفارة الأمريكية اليوم الثلاثاء وتسلم موقع صدي البلد الإخباري نسخة منه.

ويتطلع موظفو السفارة الأمريكية ومستشارو EducationUSA وخريجو برنامج التبادل الأمريكي إلى الاجتماع مع الطلاب المصريين المهتمين بمتابعة فرص التعليم والتبادل في الولايات المتحدة ومصر.

وقالت السفيرة الأمريكية في مصر، هيرو مصطفى جارج، “إن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للسعي إلى فرص في التعليم العالي لملايين الشباب من جميع أنحاء العالم. نحن فخورون بتنوع مؤسساتنا ذات المستوى العالمي، والتي تضم آلاف البرامج الأكاديمية ومرونة لا مثيل لها. وهناك مكان لجميع الطلاب المصريين المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة بدءا من الجامعات الحكومية الكبيرة إلى كليات العلوم الانسانية الصغيرة، وإلى الكليات المجتمعية والكليات التقنية، لمدة فصل دراسي أو دورة دراسية كاملة. وتلتزم سفارة الولايات المتحدة بمساعدة الطلاب المصريين في العثور على المكان المناسب لهم فيما يتعلق بالفرص التعليمية. تفضلوا بزيارتنا في جناح السفارة الأمريكية بالقاهرة في EDUGATE. نود أن نسمع عن تطلعاتكم وكيف يمكننا مساعدتكم في تحقيقها!"

وأشار رئيس EDUGATE الدكتور علي شمس الدين إلى أن المعرض يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر، والتي أعلن عنها وزير التعليم العالي المصري الدكتور أيمن عاشور في مارس الماضي.

وقال الدكتور شمس الدين: “هذا أمر مهم بالنظر إلى النمو الكبير في تنوع الجامعات، وخاصة في مصر. وقد ركز القادة المصريون بشكل كبير على التعليم، مما أدى إلى تقدم كبير في نظام التعليم العالي والجامعات التي تسعى إلى اللحاق بنظيراتها الدولية في مختلف التصنيفات العالمية. ونتوقع مشاركة دولية غير مسبوقة من 20 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، وأكثر من 15 ألف زائر”.

إن التعليم يعد في قلب العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.

والتقت السفيرة الأمريكية بما يقرب من أربعين من قادة الجامعات المصرية على هامش مؤتمر EDUGATE للتأكيد على أن الجامعات الأمريكية لا تزال حريصة على الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المصرية في مبادرات تتراوح بين برامج الدرجات العلمية المزدوجة وتبادل العلماء وأعضاء هيئة التدريس وفرص البحث التعاوني، بالإضافة إلى البرامج التي تركز على الطلاب.

وشارك أكثر من 27000 مصري في برامج التبادل الحكومية الأمريكية، وتقوم سفارة الولايات المتحدة بتسهيل سفر 450 مصريًا إلى الولايات المتحدة سنويًا في برامج التبادل المهني والأكاديمي. وفي مصر، قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 1.7 مليار دولار من الدعم للتعليم منذ عام 1978، بما في ذلك المنح الدراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأكثر من 6000 مصري للدراسة في الجامعات المصرية والأمريكية الرائدة.

ويشارك مكتب اللغة الإنجليزية الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية فرص التطوير المهني عالية الجودة لآلاف معلمي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر سنويًا في كل محافظة في مصر. كما يوفر المركز الأمريكي بالقاهرة بالسفارة الأمريكية برامج وفرص تعليمية للمصريين المهتمين بتحسين كفاءتهم في اللغة الإنجليزية أو تطوير المهارات التقنية.

ولمعرفة المزيد عن الشراكة التعليمية بين الولايات المتحدة ومصر، قم بزيارة eg.usembassy.gov. تابع @USEmbassyCairo على Facebook وX وInstagram لمزيد من المعلومات حول الفعاليات والبرامج في سفارة الولايات المتحدة.