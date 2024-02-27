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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 580 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار

حملات نظافه
حملات نظافه

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة التي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين واجا و ميت غمر و دكرنس وشربين.

 واوضح محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار انه تم رفع 430 طن قمامه و80 طن اتربة و70 مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار، بإجمالي 580 طن خلال حملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

واوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافة، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف نوابهم، تم غسيل ارصفة شارع قناة السويس والجلاء والنخلة وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وسعد زغلول وقناة السويس والجمهورية والمشايه وتم ترميم جزء من شارع العبور لوجود حفره تعيق المرور واستكمال أعمال تطوير شارع احمد الحسيني.

كما تم تقليم أشجار محيط السكة الحديد و حديقة شجرة الدر و حرم طريق قولونجيل و حديقة عروس النيل ومتابعة استكمال أعمال انشاء الرصيف الفاصل بشارع سكة سندوب واستمرار اعمال رفع كفاءة النظافو العامة بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة و شارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء وشارع  محمد فتحي وسوق ستوته و سكة ومنطقه سندوب والمجزر وشارع الترعه وشارع كلية الاداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و وميدان الشيخ حسانين وشوارع بورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخله والثانوية والمدير و البداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي  وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه  وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعة وشارع محمود شاهين و شارع الخلطة الاسفلتية وشارع السيد سليم.

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الدقهلية الدكتور أيمن مختار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تجميل المنصورة عروس محافظ الدقهلية وزير التنمية

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