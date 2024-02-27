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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا: دعمنا لـ أوكرانيا لا يتضمن إرسال قوات عسكرية

صدى البلد

أعلنت إيطاليا أن دعمها لأوكرانيا لا يتضمن إرسال قوات عسكرية للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الثقافة الأوكرانية يوم 13 فبراير 2024 أن خطة إيطاليا لإعادة بناء منطقة أوديسا التاريخية ستستغرق ثلاث سنوات وتتكلف حوالي 45 مليون يورو.

والتقى القائم بأعمال وزير الثقافة الأوكرانية روستيسلاف كاراندييف مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية لمناقشة الخطة، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وقال كاراندييف: "نحن ممتنون لمبادراتكم لترميم الآثار الأوكرانية. لقد أظهرتم أن حكومة إيطاليا وشعبها صديقان حقيقيان لأوكرانيا".

وستساعد إيطاليا في ترميم كاتدرائية التجلي التي تضررت بشكل كبير جراء الهجوم الصاروخي الروسي ليلة 22 و23 يوليو. 

وسيتم تخصيص الأموال أيضًا لإنشاء خريطة رقمية لمركز أوديسا التاريخي، الذي تمت إضافته إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر، ووضع مخطط رئيسي للمدينة.

واقترح كاراندييف أيضًا توسيع الشراكة الإيطالية الأوكرانية من خلال نظام الرعاية بين المؤسسات الثقافية.

وقالت منظمة اليونسكو إن الحرب الروسية الأوكرانية دمرت ما لا يقل عن 337 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بداية الحرب وحتى 10 يناير.

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