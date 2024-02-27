ندوة توعوية بعنوان "ثقافة الأمن والسلامة" بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس 

أقامت وحدة الأزمات والكوارث بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ندوة توعوية حول ثقافة الأمن والسلامة للفرد، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية، ود محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود آيات أنور مدير إدارة وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، وبالتعاون مع وحدة التدريب وتنمية المهارات ود.عبدالرحمن شوقي ، حاضر فيها د. مني محمد الزناتي، مدرس إدارة المنزل والمؤسسات الأسرية بقسم الاقتصاد المنزلي.

هدفت الندوة إلى نشر الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث والمخاطر، وتعزيز مهارات التعامل مع حالات الطوارئ، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، ومصادر المخاطر المحتمل حدوثها داخل الكلية، وكيفية التعامل معها.

وتضمنت الندوة تطبيقًا عمليًا تضمن التعرف على أنواع الحرائق المتوقع حدوثها، واستخدام طفايات الحريق المختلفة، وكيفية التعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تطبيق عملي لإنقاذ شخص مصاب بصعق كهربائي.

كما شملت توعية الشباب بوسائل الأمن والسلامة بالكلية وأهميتها وكيفية استخدامها كجرادل الرمل، وطفايات الحريق، صناديق الاسعافات الأولية، ونقطة إطفاء المياه.