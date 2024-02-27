عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة توعوية بعنوان "ثقافة الأمن والسلامة" بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس 

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أقامت وحدة الأزمات والكوارث بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ندوة توعوية حول ثقافة الأمن والسلامة للفرد، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية، ود محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود آيات أنور مدير إدارة وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، وبالتعاون مع وحدة التدريب وتنمية المهارات ود.عبدالرحمن شوقي ، حاضر فيها د. مني محمد الزناتي، مدرس إدارة المنزل والمؤسسات الأسرية بقسم الاقتصاد المنزلي.

هدفت الندوة إلى نشر الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث والمخاطر، وتعزيز مهارات التعامل مع حالات الطوارئ، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، ومصادر المخاطر المحتمل حدوثها داخل الكلية، وكيفية التعامل معها.

وتضمنت الندوة تطبيقًا عمليًا تضمن التعرف على أنواع الحرائق المتوقع حدوثها، واستخدام طفايات الحريق المختلفة، وكيفية التعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تطبيق عملي لإنقاذ شخص مصاب بصعق كهربائي.

كما شملت توعية الشباب بوسائل الأمن والسلامة بالكلية وأهميتها وكيفية استخدامها كجرادل الرمل، وطفايات الحريق، صناديق الاسعافات الأولية، ونقطة إطفاء المياه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

ترشيحاتنا

خط ملاحي جديد يربط بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا بداية مارس المقبل

الحكومة في ضيافة الحوار الوطني..رانيا المشاط تبحث سبل التعامل مع الدين الخارجي

عرض عليه منزله| هذا اللاعب يسهل انتقال مبابي لريال مدريد

الأغذية العالمي: تفشي الأمراض ونقص المياه يزيد خطر سوء التغذية لدى أطفال غزة

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

ملثمون يقتحمون محل ذهب ببولاق.. مصدر أمني يكشف الحقيقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

إدوارد كيف مخترع المجلة بمفهومها المعاصر.. كيف جاءته الفكرة؟

فيديو

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ