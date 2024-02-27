عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تفاصيل القوافل الدعوية للمؤسسات الدينية الجمعة القادمة

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (19 – 20 شعبان 1445هـ)، الموافق(29 /2 - 1/3/2024م).

 

وتضم القافلة، ثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، واثنين من الباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان "، وذلك على النحو التالي:

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (قنا – شمال سيناء– دمياط)، يوم الجمعة القادمة : (20 شعبان 1445هـ)، الموافق (1/ 3/ 2024م).

وتضم القافلة (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان) ، وذلك على النحو التالي:

قافلة دعوية الأزهر الأوقاف دار الإفتاء سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

حماية المصالح الاستراتيجية.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

ترشيحاتنا

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024.. 13 يوما

عكس الاتجاه| تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن

«البحوث الإسلامية» يعلن برنامجًا دعويًا وتوعويًا شاملًا في رمضان

5 سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

بشرى سارة "تُرُد الروح"| تعرف على طقس رمضان 2024.. أيام على الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

10 نصائح ذهبية تقوي المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. اتبعها

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

فيديو

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ