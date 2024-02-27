تفاصيل القوافل الدعوية للمؤسسات الدينية الجمعة القادمة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (19 – 20 شعبان 1445هـ)، الموافق(29 /2 - 1/3/2024م).

وتضم القافلة، ثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، واثنين من الباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان "، وذلك على النحو التالي:

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (قنا – شمال سيناء– دمياط)، يوم الجمعة القادمة : (20 شعبان 1445هـ)، الموافق (1/ 3/ 2024م).

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان) ، وذلك على النحو التالي: