تقديم دورة رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي بآداب عين شمس

أعلن مركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب جامعة عين شمس، الدورة التدريبية "رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي ICDL"، تستمر الدورة لمدة شهر، بواقع 8 محاضرات (مرتان اسبوعيا) بـ 24 ساعة تدريبية، وذلك بمعمل الحاسب الآلي بالكلية.

وأوضحت الكلية، أن الدورة تمكن الطلاب وخريجي الجامعات من إجادة التعامل نظام التشغيل ويندوز، والتعامل مع حزمة برمجيات مايكروسوفت أوفيس، وهي: برنامج الوورد( برنامج الكتابة ومعالجة النصوص)، برنامج أكسيل (برنامج خاص بالجداول والمعادلات المحاسبية)، برنامج باوربوينت (برنامج العروض التقديمية)، برنامج أكسس (برنامج ادخال البيانات وإعداد التقارير). كما تساعد الدورة الطلاب على اكتساب مهارات التعامل مع المتصفحات ومحركات البحث على شبكة الإنترنت.

مميزات الدورة:

- مدربون من أساتذة الجامعات.

- شهادة معتمدة من كلية الآداب-جامعة عين شمس.

- جهاز كمبيوتر لكل متدرب.

لمزيد من الاستفسار، يرجى الانضمام إلى الجروب الخاص بالدورة على الواتساب من خلال الرابط:

https://chat.whatsapp.com/CWzW9spL4Cu6fzBG49u5xJ?fbclid=IwAR0YXXDv-lkyw4FZl1qGiEhxeKEPvZcV2Zt8kXq3gqU4AznVdY7Nm7JUDqg