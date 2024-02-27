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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط التقدم للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه الكلية تفتح كل عام للتقدم للدراسات العليا.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا 

وكشف الدكتور محمد رجاء ، خطوات التسجيل للدراسات العليا لعام 2023-2024 من خلال التالي:

- الدخول على موقع كلية العلوم.

- ثم الدخول على طلاب وخريجون و التقدم للدراسات العليا .

- كتابة البيانات الأساسية – المؤهلات – وسائل الاتصال – حالة الطالب – طباعة الاقرار – طباعة التقرير تحميل صورة شخصية علي الموقع لاستخراج الكارنيه.

- إرفاق المستندات المطلوبة مع الإقرار والتقرير وتقديمها لإدارة الدراسات العليا بكلية العلوم.

وفى حالة قبول الطالب من قبل القسم المختص يجب تسديد الرسوم الدراسية المقررة قبل لجنة الدراسات العليا) بالفيزا في خزينة الكلية وتقديم ايصال سداد الرسوم الإدارة الدراسات العليا.

- لا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد تسليم ملفه ومراجعته وسداد المصروفات في المواعيد المحددة.

المستندات المطلوبة

- الإقرار والتقرير في ملف يتم طباعتهما من الموقع وتوقيعهما.

- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، صورة طبق الأصل من البطاقة (الرقم القومي) وتكون سارية .

- بيان تقديرات الأربع سنوات لطلاب (تمهيدي الماجستير).

- موافقة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي.

- صورة طبق الأصل من تحديد الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ).

- مظروف تقديم دراسات عليا (من مقر الجامعة).

- يشترط الحصول على شهادة التحول الرقمي لمنح أي شهادة من برامج الدراسات العليا المختلفة.
 

وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي  شروط القبول لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا ، فيشترط لقيد الطالب بأى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعـة وان يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل ، كما يجوز قيد الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى فى بعض دبلومات الدراسات العليا وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية بناء على توصيات مجالس الأقسام المعنيـــة 

وأضاف الدكتور محمد رجاء أما عن الشروط العامة للقيد بتمهيدى الماجستير فيشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا ًعلى درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية فى التخصص المراد  التسجيل  به  أو على  درجة  معادلة  لها  من  معهدآخر  معترف  به  من الجامعة بتقدير عام (جيــد )على الأقل وألا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل  فيها  عن  تقدير  (جيــد )بالإضافة  إلى  إستيفاء  الشروط  العلميــــة الأخرى التى يضعها القسم المختص ويستثنى من شرط التقدير الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى مجال التخصص.

وبالنسبة لدرجة الماجستير فى الفيزياء الحيوية أوضح أنه يشترط للقيد فى هذه الدرجة حصول الطالب على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء الحيوية بتقدير عام (جيد) على الأقل ويمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فــى علــم النبــات أو علــم الحيــــوان أو علــم الحشــرات أو علــم التشــريح والفسيولوجيا أو علم الكيمياء الحيوية أو شعبهـم المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على تقدير (جيد )على الأقل فى مادة التخصص فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية الآتية والتى تدرس بواقع  ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلـــى ساعات عملية أسبوعيا طوال العام الدراسى  .

كما يمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الفيزياء وشعبها المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على درجة (جيد )على الأقل فى مادة التخصص على أن ينتظم الطالب فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلى ٥ ساعات عملية أسبوعيا طوال العام وتقسم الدراسة النظرية لكل قسم إلى عدد من المقررات لا تزيد عن ستة ويمكن أن يشمل المقرر الواحد أكثر من فرع ويؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات فى عدد من الأوراق لا يتجاوز ستة أوراق.

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