عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد نور يؤدي مناسك العمرة.. صور

صدى البلد

نشر الفنان محمد نور مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، من أمام الكعبة الشريفة، أثناء تأدية مناسك العمرة.

كان محمد نور، طرح أحدث أغنياته والتي تحمل اسم “عليا”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وجاءت فكرة الأغنية عن "عليا" ابنة "نور" حيث شاركت "عليا" في الفيديو كليب، وكانت الفكرة حول حرص الوالد على ابنته ومشاركته لتفاصيل حياتها.

وحمل فيديو كليب أغنية "عليا" توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في مصر، ومن كلمات ميشال توفيق وألحان محمد غارب وتوزيع محمد شفيق.

"السهر للسهيرة"

وكانت أحدث أعمال محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

وأعرب محمد نور، مؤخرًا عن سعادته بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور، حيث نشر الاغنية عبر حسابه الرسمي بموقع  "إنستجرام".

وعلق: "مبسوط أوي عشان الغنوة عحبتكم، مليون ونصف بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله".

وتابع: “السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان”.

 

محمد نور أخبار محمد نور أعمال محمد نور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

موضوعات متعلقة

الرياض عاصمة الفن بدون منافس.. محمد هنيدي يثير الجدل في السعودية

ديانا حداد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

أسس شركة إنتاج خاصة .. رامي جمال يكشف تفاصيل أعماله القادمة

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "حق عرب" يعرض على قناة on

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "عتبات البهجة" يعرض على قنوات DMC

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

دراما رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل "فراولة"

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

ترشيحاتنا

جالانت: هدف حماس تحويل رمضان إلى مرحلة ثانية من 7 أكتوبر

مبكرا| وسام أبو علي يقص شريط أهدافه مع الأهلي في مرمى بلدية المحلة

فتح الاستعلام للمتقدمين في مسابقة معلم فصل للمتقدمين في 8 محافظات| الرابط

جالانت: إيران وحزب الله وحماس يسعون لشن حرب جديدة في رمضان

لازم نكمل.. ابن هاني الناظر يوجه رسالة غير متوقعة لمتابعيه

بأقل 50% عن مصر.. اعرف سعر iPhone 15 Pro Max في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد نور يؤدي مناسك العمرة.. صور

"بتمني لولادي الموت".. مقطع فيديو يوثق صرخات أب من قطاع غزة

احترس منهم.. علامات إذا ظهرت على الشخص تدل على كذبه

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ