التقدم للدراسات العليا بجامعة عين شمس.. تعرف علي الاوراق والشروط المطلوبة.. والعمداء: لدينا برامج مميزة تواكب سوق العمل

التقدم للدراسات العليا خطوة هامة في مسيرة التعليم الأكاديمي، وقد يكون مصدر قلق وبحث للطلاب الذين ينوون متابعة درجة علمية عالية ويحبثون عن شروط التقديم والاوارق المطلوبة لذلك تواصلنا مع عدد من عمداء جامعة عين شمس لمعرفة الشروط والاوراق المطلوبة.



قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الكلية لديها برامج بالدراسات العليا مميزة تواكب سوق العمل، لافتا أن الكلية تفتح كل عام للتقدم للدراسات العليا.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا

وكشف الدكتور محمد رجاء ، خطوات التسجيل للدراسات العليا لعام 2023-2024 من خلال التالي:

- الدخول على موقع كلية العلوم.

- ثم الدخول على طلاب وخريجون و التقدم للدراسات العليا .

- كتابة البيانات الأساسية – المؤهلات – وسائل الاتصال – حالة الطالب – طباعة الاقرار – طباعة التقرير تحميل صورة شخصية علي الموقع لاستخراج الكارنيه.

- إرفاق المستندات المطلوبة مع الإقرار والتقرير وتقديمها لإدارة الدراسات العليا بكلية العلوم.

وفى حالة قبول الطالب من قبل القسم المختص يجب تسديد الرسوم الدراسية المقررة قبل لجنة الدراسات العليا) بالفيزا في خزينة الكلية وتقديم ايصال سداد الرسوم الإدارة الدراسات العليا.

- لا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد تسليم ملفه ومراجعته وسداد المصروفات في المواعيد المحددة.

المستندات المطلوبة

- الإقرار والتقرير في ملف يتم طباعتهما من الموقع وتوقيعهما.

- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، صورة طبق الأصل من البطاقة (الرقم القومي) وتكون سارية .

- بيان تقديرات الأربع سنوات لطلاب (تمهيدي الماجستير).

- موافقة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي.

- صورة طبق الأصل من تحديد الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ).

- مظروف تقديم دراسات عليا (من مقر الجامعة).

- يشترط الحصول على شهادة التحول الرقمي لمنح أي شهادة من برامج الدراسات العليا المختلفة.



وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي شروط القبول لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا ، فيشترط لقيد الطالب بأى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعـة وان يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل ، كما يجوز قيد الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى فى بعض دبلومات الدراسات العليا وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية بناء على توصيات مجالس الأقسام المعنيـــة

وأضاف الدكتور محمد رجاء أما عن الشروط العامة للقيد بتمهيدى الماجستير فيشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا ًعلى درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية فى التخصص المراد التسجيل به أو على درجة معادلة لها من معهدآخر معترف به من الجامعة بتقدير عام (جيــد )على الأقل وألا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل فيها عن تقدير (جيــد )بالإضافة إلى إستيفاء الشروط العلميــــة الأخرى التى يضعها القسم المختص ويستثنى من شرط التقدير الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى مجال التخصص.

وبالنسبة لدرجة الماجستير فى الفيزياء الحيوية أوضح أنه يشترط للقيد فى هذه الدرجة حصول الطالب على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء الحيوية بتقدير عام (جيد) على الأقل ويمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فــى علــم النبــات أو علــم الحيــــوان أو علــم الحشــرات أو علــم التشــريح والفسيولوجيا أو علم الكيمياء الحيوية أو شعبهـم المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على تقدير (جيد )على الأقل فى مادة التخصص فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية الآتية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلـــى ساعات عملية أسبوعيا طوال العام الدراسى .

كما يمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الفيزياء وشعبها المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على درجة (جيد )على الأقل فى مادة التخصص على أن ينتظم الطالب فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلى ٥ ساعات عملية أسبوعيا طوال العام وتقسم الدراسة النظرية لكل قسم إلى عدد من المقررات لا تزيد عن ستة ويمكن أن يشمل المقرر الواحد أكثر من فرع ويؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات فى عدد من الأوراق لا يتجاوز ستة أوراق

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم بدء التقديم إلكترونيا لبرامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة من 1 إلى 15 أغسطس .

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف إلي ضرورة تصفح الدليل الإلكتروني للدراسات العليا والتعرف علي شروط و خطوات التقديم لبرامج الساعات المعتمدة وبنود اللائحة والتعرف علي متطلبات التسجيل والتشكيل والمنح لرسائل الماجيستير والدكتوراة من خلال هذا الرابط

https://sites.google.com/view/higher-studies-women-college/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR09CVtaTGaFgVLmlE1Mw40gDnCiqJ8MOxE72KHgan2WV1MCmX7h6fhL7H4

أعلنت كلية التمريض بجامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات من خلال بوابتها الإلكترونية http://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=ar.

وقالت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، إنه يمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لكل من (الماجيستير الدكتوراه دبلوم الدراسات العليا) من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يقوم بمتابعة البوابة حتى الانتهاء من كافة الخطوات لحين حصوله على الموافقة على طلب الالتحاق الخاص به.

وأوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم للماجستير، وهي كالآتي:

1- شهادة البكالوريوس “تقدير جيد” على الأقل.

2- شهادة الامتياز.

3- بيان حالة تقديرات عربي +إنجليزي (4 سنوات البكالوريوس).

4- شهادة ميلاد كمبيوتر.

5- صورة البطاقة.

6- صورتين شخصية.

7- الموقف من التجنيد للذكور.



قالت الدكتورة شيرين مظلوم وكيل كلية الاداب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، إنه سيتم فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية (ماجستير ودكتوراه ودبلوم خلال شهر اغسطس .

أوضحت مظلوم أن شروط القبول بمرحلتى الماجستير والدكتوراه هى الحصول على تقدير عام جيد واجتياز امتحان القبول .

وأضافت أنه من شروط القبول بالدبلومات الحصول على تقدير مقبول.

وحول الأوراق المطلوبة للتقديم أوضحت أنها أصل المؤهل الدراسى أو بيان نجاح لخريجى وأصل شهادة الميلاد ، وعدد ٤ صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلى موافقة جهة العمل ، علي أن يتم التقدم بها للكلية حتى نهاية الشهر الحالي ، أما بالنسبة للطلاب الوافدين يتم التقديم عن طريق منصة ادرس في مصر.

وأشارت الدكتورة شرين مظلوم إلي أن العلم سبيل إلى النهضة والرقي وتقدم الدول منوهة الى ان قطاع البحث العلمي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة ويوجد اهتمام بالغ في الجامعات المصرية بقطاع الدراسات العليا التي تقدم العديد من البرامج المميزة التي تواكب العصر الحالي والثورة التكنولوجية.

وأكدت مظلوم ، أن هدف الدراسات العليا خطوة نحو التقدم، ولسد ثغرات حقيقية في جميع المجالات والمعارف، ويبنى عليها اتخاذ قرارات تجاه الدول الأخرى أو يعالجون بها إشكالات ومشاكل داخلية .