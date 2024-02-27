لليوم السابع على التوالي.. الدولار يسجل خسائر كبيرة عالميا

يتجه الدولار الأمريكي - للجلسة السابعة على التوالي - من الخسائر مقابل سلة من العملات اليوم الثلاثاء، حتى مع استمرار المستثمرين في تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "انفستنج" المتخصص في الاقتصاد، فإنه لم يطرأ أي تغيير على الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، ولكن في غياب محركات جديدة منذ صدور تقريري مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، فقد تراجع الدولار قليلاً، مما سمح للعملات الأخرى بالارتفاع.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن هذا الأسبوع يمكن أن نشهد تغييرا، حيث تستعد الأسواق للبيانات الصادرة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى سلسلة من تقارير التضخم على مستوى العالم.

وتابع التقري أنه مع أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليسوا في عجلة من أمرهم على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة، فإن أي مفاجآت في مقياس التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تخفيض رهانات التيسير إلى ثلاثة تخفيضات - بما يتماشى مع مخطط اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - أو حتى أقل.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المعين مؤخرًا في مدينة كانساس سيتي، جيفري شميد، هو آخر من حذر من خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي في خطابه الأول أمس الاثنين.

وما لم يكن هناك تدهور كبير في توقعات التضخم أو التوظيف خلال الأسابيع المقبلة، فهناك خطر حقيقي من أنه حتى شهر يونيو قد يعتبر مبكرًا جدًا بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة، في حين أنه لا يوجد شعور بالذعر حتى الآن، على الأقل ليس في أسواق الأسهم، فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة مؤخرًا، مما يشير إلى زيادة الحذر بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وقد عاد العائد على عامين، على وجه الخصوص، بالقرب من مستويات ديسمبر الماضي، مدعومًا جزئيًا بمزاد الأمس، والذي شمل أيضًا سندات مدتها خمس سنوات ويستمر مزاد الخزانة اليوم الثلاثاء ببيع سندات مدتها سبع سنوات.

وأصبح العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين في دائرة الضوء اليوم حيث وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2011 بعد بعض أرقام التضخم القوية، وانخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من المتوقع في يناير إلى 2.0% من 2.3% على أساس سنوي، مقابل التوقعات البالغة 1.8%.

ويبدو أن اليابان تظهر بعض الإشارات على استمرار الضغوط التضخمية، وقد أدى ذلك إلى إعادة رفع سعر الفائدة في مارس إلى طاولة بنك اليابان.

وارتفع الين في جميع المجالات على خلفية فوز مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفع إلى حوالي 150.20 مقابل الدولار.

وفي الوقت نفسه، ظل اليورو مزدهرًا حول 1.0850 دولارًا، حيث أعاد المستثمرون تقييم رهانات خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بعد صدور مؤشرات مديري المشتريات الخدمية الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي خارج منطقة اليورو.

ورغم أن الاقتصاد الألماني من غير المرجح أن يخرج من حالة الركود في أي وقت قريب، فإن النمو الأسرع في الدول الأعضاء الأخرى من شأنه أن يعطي البنك المركزي الأوروبي سبباً أقل للتصرف بشكل متسرع عندما يتعلق الأمر بتخفيض أسعار الفائدة ومع ذلك، سيعتمد الكثير على التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، والتي قد تظهر تراجعًا أكبر للتضخم في فبراير وربما يؤثر على اليورو.

توقف ارتفاع وول ستريت والبيتكوين تتقدم

وفي أسواق الأسهم، كانت العقود الآجلة الأمريكية إيجابية بعض الشيء بعد الخسارة الأولى لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين بعد ثلاثة أيام من المكاسب ومع ذلك، فإن ذلك لم يمنع مؤشر نيكاي 225 الياباني من الإغلاق عند مستوى قياسي مرتفع آخر اليوم.

وارتفعت العملات المشفرة أيضًا، وعلى رأسها بيتكوين، والتي تجاوزت لفترة وجيزة 57000 دولار في وقت سابق اليوم للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 وارتفع الطلب على بيتكوين بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، مع مساهمة تأثير ما قبل النصف أيضًا في مكاسبها الأخيرة.

ومع ذلك، يبدو أن قفزة الأمس كانت ناجمة عن تقارير تفيد بأن شركة MicroStrategy، اشترت ما يصل إلى 155 مليون دولار من عملة البيتكوين، حيث يفسر المستثمرون ذلك على أنه تصويت آخر على الثقة في العملة المشفرة الشهيرة.