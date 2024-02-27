الزملوط: الوادي الجديد الأعلى في نسبة الفحص بمبادرة فيروس سي

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تصدر المحافظة المؤشرات الأولية لنسب الفحص بين محافظات الجمهورية بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت مظلة مبادرة (١٠٠ مليون صحة)، والتي تستهدف إجراء الكشف الطبي على طلاب الصف الأول بالمرحلة الإعدادية بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض. وذلك عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة.

ووجّه المحافظ الشكر للطواقم الطبية بالمحافظة على الجهد المبذول للوصول لكافّة الطلاب المستهدفين، مهيبًا بأولياء الأمور التعاون للاطمئنان على سلامة جميع الطلاب، كما أكّد أن النتائج تأتي مطمئنة حتى الآن.



وأوضحت دكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة أن المبادرة بدأت يوم 20 فبراير وتستمر حتى 10 مارس القادم، وتستهدف فحص 6779 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي على مستوى مراكز وقرى المحافظة.