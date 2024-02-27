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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التقديم للدراسات العليا بتمريض عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية التمريض بجامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات من خلال بوابتها الإلكترونية http://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=ar.

وقالت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، إنه يمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لكل من (الماجيستير الدكتوراه دبلوم الدراسات العليا) من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يقوم بمتابعة البوابة حتى الانتهاء من كافة الخطوات لحين حصوله على الموافقة على طلب الالتحاق الخاص به.

وأوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم للماجستير، وهي كالآتي:

1- شهادة البكالوريوس “تقدير جيد” على الأقل.
2- شهادة الامتياز.
3- بيان حالة تقديرات عربي +إنجليزي (4 سنوات البكالوريوس).
4- شهادة ميلاد كمبيوتر.
5- صورة البطاقة.
6- صورتين شخصية.
7- الموقف من التجنيد للذكور.
 
وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي شروط القبول لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا ، فيشترط لقيد الطالب بأى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعـة وان يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل، كما يجوز قيد الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى فى بعض دبلومات الدراسات العليا وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية بناء على توصيات مجالس الأقسام المعنية.

وأضاف محمد رجاء: أما عن الشروط العامة للقيد بتمهيدى الماجستير فيشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا ًعلى درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية فى التخصص المراد  التسجيل  به  أو على  درجة  معادلة  لها  من  معهدآخر  معترف  به  من الجامعة بتقدير عام (جيــد )على الأقل وألا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل  فيها  عن  تقدير  (جيــد )بالإضافة  إلى  إستيفاء  الشروط  العلميــــة الأخرى التى يضعها القسم المختص ويستثنى من شرط التقدير الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى مجال التخصص.

وبالنسبة لدرجة الماجستير فى الفيزياء الحيوية أوضح أنه يشترط للقيد فى هذه الدرجة حصول الطالب على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء الحيوية بتقدير عام (جيد) على الأقل ويمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فــى علــم النبــات أو علــم الحيــــوان أو علــم الحشــرات أو علــم التشــريح والفسيولوجيا أو علم الكيمياء الحيوية أو شعبهـم المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على تقدير (جيد )على الأقل فى مادة التخصص فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية الآتية والتى تدرس بواقع  ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلـــى ساعات عملية أسبوعيا طوال العام الدراسى.

كما يمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الفيزياء وشعبها المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على درجة (جيد )على الأقل فى مادة التخصص على أن ينتظم الطالب فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلى ٥ ساعات عملية أسبوعيا طوال العام وتقسم الدراسة النظرية لكل قسم إلى عدد من المقررات لا تزيد عن ستة ويمكن أن يشمل المقرر الواحد أكثر من فرع ويؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات فى عدد من الأوراق لا يتجاوز ستة أوراق.

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