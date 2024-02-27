الحج والعمرة بأموال الرقص غير مقبولة.. داعية إسلامي يوضح

علق الدكتور محمد علي الداعية الاسلامي، على فيديو لـ الفنانة فيفي عبده، تقول فيه إن «الرقص ليس حرامًا، وهو شغل مثل أي شغل يتم عمله من قبل المواطنين، وهناك جمهور للرقص»، وقال إن "الرقص حرام ولكن لا أستطيع أن أقول إن من ترقص ستدخل النار".

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرقص حرام، وعوائد الرقص حرام، والحج والعمرة بأموال الرقص غير مقبولة، وأن النص موجود " الله طيب لا يقبل إلا الطيب".

ولفت إلى أن ما تقوله فيفي عبده غير مقبول، وحرام وأنه لا يوجد مهنة اسمها الرقص كما تقول.