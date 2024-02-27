كلية الزراعة تقتنص المركز الأول في مسابقة كأس المعرفة

أقيمت اليوم فعاليات ختام مسابقة (كأس المعرفة) في المعلومات العلمية والعامة والتي انعقدت خلال الفترة من 25 حتي 27 فبراير بقاعة الأنشطة بالمدينة الجامعية طلبة.

والذي تنظمه إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب _ اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة 13 كلية من كليات الجامعة.

أسفرت المسابقة عن فوز الكليات بالمراكز التالية كلية الزراعة المركز الأول، كلية الطب المركز الثاني، كلية الهندسة المركز الثالث، وحصل فريق كلية الصيدلة علي الفريق المثالي .