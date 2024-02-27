أول مصنع.. منطقة شرق العوينات رائدة في زراعة البطاطس وتصديرها للأسواق الأوروبية

شهدت محافظة الوادى الجديد، افتتاح أكبر مجمع إنتاجى لتصنيع البطاطس النصف مقلية على مستوى الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات ، والذى يضم مصنع بطاطس نصف مقلية بطاقة 12 طن فى الساعة بالإضافة إلى مجمع عنابر ثلاجات حفظ بطاقة (64) ألف طن لحفظ تقاوى ودرنات البطاطس، ومجمع ثلاجات حفظ المنتج الخام للبطاطس بطاقة (64) ألف طن وثلاجة تجميد المنتج النهائى للبطاطس سعه (600) طن بمنطقة شرق العوينات.

تعتبر منطقة شرق العوينات رائدة في زراعة محصول البطاطس والذي يحتل مركزاً مهما بين المحاصيل الغذائية فى محافظة الوادى الجديد والتى تعطى إنتاجية موزعة على العروات الثلاث الصيفية والنيلية والشتوية تصل إلى حوالى مليون طن سنويا بواقع 20 طن للفدان، ووفقاً لإحصائيات مديرية الزراعة بالمحافظة يبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول البطاطس حوالى 80 ألف فدان تتركز أغلبها بمنطقة شرق العوينات باجمالى 49 ألف طن كما يضم مركز الفرافرة حوالى 28,5 ألف فدان وفى مدينة موط بالداخلة حوالى 1500 فدان و187 فدان بمركز بلاط ويبلغ حجم إنتاج البطاطس بالمحافظة ما يزيد عن 2 مليون طن.

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وتتمثل أصناف البطاطس التى تزرع فى مصر هى ثلاث مجموعات حسب الغرض من زراعتها، وتشمل الأصناف التصديرية تامة النضج (مخلطة) أو غير تامة النضج (مريشة) بعد تعبئتها فى مادة للحفاظ على نضارة الدرنات، وذلك طبقا لرغبات الأسواق الخارجية سواء الأوروبية منها أو العربية ومجموعة الأصناف التصنيعية، وتتميز هذه الأصناف بالمواصفات التصنيعية المرغوبة والمادة الجافة العالية والإنتاجية الممتازة والبعض منها يصلح للأصابع المحمرة مثل الدايمونت والكاردينال والفان جوخ والبعض الآخر يصلح لصناعة الشيبسى مثل الليدى روزيتا والهيرمس والسانتيه وغيرها، ومجموعة أصناف الاستهلاك المحلى وهى عدة أصناف معروفة ومخصصة لهذا الغرض.

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وتنمو البطاطس فى المناخ البارد ويحتاج فى أطوار نموه الأولى ( خلال الشهرين الأولين من حياته ) إلى جو دافئ لحد ما ذو درجة حرارة تتراوح مابين 25 – 20 م ونهار طويل نسبيا وذلك لتشجيع النبات على تكوين مجموع خضرى وجذرى مناسبين ثم يتلو ذلك جو يميل إلى البرودة ( 18 – 15 ) ْم ونهار قصير أثناء فترة تكوين ونمو الدرنات الجديدة حيث تساعد الفترة الضوئية القصيرة والحرارة المنخفضة على الإسراع فى عملية صب الدرنات وبالتالى زيادة كمية المحصول الكلى للنبات، ويجب الالتزام بدورة زراعية ثلاثية على الأقل وذلك لتلافى الإصابة بأمراض التربة مثل العفن البنى والعفن الطرى والجرب العادى وهى تشكل أهم أسباب تدهور المحصول وانخفاض صفاته التجارية، ولتلافى خلط الأصناف المختلفة عند تكرار زراعة البطاطس فى عروات متتالية فى نفس المساحة.

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وتتمثل طرق زراعة البطاطس فى طريقــة الترديم وهى الطريقة الشائعة والمفضلة لدى معظم المزارعين فى مصر وطرق الزراعـة الآليـة وتتم الزراعة فى المناطق الجديدة والأراضى المستصلحة وخاصة فى محافظة الوادى الجديد وطريقة الزراعة كاملة الآلية وفى هذه الطريقة تستخدم آلات كاملة الآلية وهى تقوم بزراعة الدرنات الكاملة، ويبدأ موسم الحصاد مع علامات نضج محصول البطاطس واصفرار المجموع الخضرى للنباتات اصفرارا طبيعياً وليس نتيجة إصابة مرضية أو حشرية واكتمال تكوين قشرة الدرنة والتصاقها باللحم وصعوبة إزالتها بأصابع اليد، ووصول الدرنات إلى اقصى حجم لها وسهولة انفصال الدرنة من النبات الأم.

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وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة للمستثمرين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضروات على مستوى المراكز حيث نجحت المحافظة فى مضاعفة المساحة المنزرعة بمحصول البطاطس خلال عدة سنوات ومن المتوقع التوسع فى المساحة المنزرعة خلال الفترة المقبلة .

وأكد على أنه يجرى طرح كميات من البطاطس بأسعار مخفضة فى منافذ الوحدة المحلية والقرى التابعة لها من أجود أنواع البطاطس بسعر 2,5 جنيه للكيلو، ضمن خطة المحافظة لتوفير الخضروات والمنتجات الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة لأهالى المحافظة .

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