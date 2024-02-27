وزارة الدفاع الليتوانية: الغرب يبحث إرسال بعثات تدريبية إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، اليوم الثلاثاء إن إرسال قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا، الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينطوي على المشاركة في التدريب، وليس المهام العسكرية.

وأضاف أنوساوسكاس أن القوات المسلحة الليتوانية تقوم الآن بتدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية في المملكة المتحدة وألمانيا وليتوانيا، وأن فيلنيوس لديها تفويض خاص، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة لن ترسل أفرادًا عسكريين إلى أوكرانيا.

وأعلنت عددا من الدول الأوروبية رفضها القاطع لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، للقتال ضد الجيش الروسي، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الشأن.

وأكدت إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا ودول أخرى أنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.