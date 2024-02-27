رابط متطلبات التسجيل والتشكيل والمنح لرسائل الماجيستير والدكتوراه ببنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم بدء التقديم إلكترونيا لبرامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف إلى ضرورة تصفح الدليل الإلكتروني للدراسات العليا والتعرف على شروط و خطوات التقديم لبرامج الساعات المعتمدة وبنود اللائحة والتعرف على متطلبات التسجيل والتشكيل والمنح لرسائل الماجيستير والدكتوراه من خلال هذا الرابط اضغط هنا

https://sites.google.com/view/higher-studies-women-college/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR09CVtaTGaFgVLmlE1Mw40gDnCiqJ8MOxE72KHgan2WV1MCmX7h6fhL7H4

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الاستاذ الدكتور محمد صالحين، الأستاذ بكلية الهندسة ورئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني ومؤسس ومدير برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بعين شمس والمشرف علي رسائل الماجستير الفائزة بالمركزين الاول والثالث بمسابقه مؤسسة DAIDA العالمية الدولية لأفضل رسائل الماجستير لعام 2023 والتي حصدها خريجو برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بعين شمس، بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،

ميرنا ماهر لبيب الحاصلة على الجائزة الثالثة عن أطروحتها الاستثنائية بعنوان " تأثير الخصائص التصميمية للشوارع علي التنقل المستقل للأطفال ودراسة الحالة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة والتي أشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد صالحين من جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة منال أبو العلا من جامعة بنها.

حيث قام ا.د محمد ضياء زين العابدين بتهنئة وتكريم الطالبة ميرنا ماهر.

جدير بالذكر انه تم تأسيس برنامج ماجستير العلوم في العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بجامعة عين شمس في العام 2011 وتخرج منه حتى الأن ما يزيد عن 200 طالب من أكثر من 30 دولة، حيث يجتذب البرنامج الطلبة من كافة القارات نظراً لما يوفره من مناخ بحثي وتطبيقي وتنوع ثقافي تطور على مدار 13 عام منذ إنشائه، وايضاً لارتباطه بالعديد من الجامعات العالمية وتواصله الدائم مع مجموعة مميزة من الأساتذة والباحثين من كافة الدول التي يتم التعامل معها وأيضاً العديد من المؤسسات الدولية في اطار شراكات ومشروعات بحثية متنوعة نعتزم استثمارها والتوسع فيها مع إطلاق مسار الدكتوراه.