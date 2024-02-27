آداب عين شمس تعقد ندوة عن "بنك المعرفة المصري"





نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث ندوة عن "بنك المعرفة المصري ودورة في تعزيز البحوث العلمية"، وذلك تحت رعاية أ. د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، أ. د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د حنان كامل متولي عميد الكلية ، وإشراف أ. د حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث وتنسيق د. أحمد السداوي مدير وحدة خدمات الباحثين، د. بهاء ابراهيم رئيس لجنة التدريب وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة،

حاضر الندوة د. أحمد حمدي مسئول التدريب في بنك المعرفة، أ. وليد علي منسق التسويق والتدريب ببنك المعرفة.

وبدأ د. أحمد حمدي بمقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري والذي يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تقدم مصادرا غير محدودة وحصريا للمصريين، فهي مبادرة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال العيد القومي للعلم عام ٢٠١٤.ومن خلال تلك المبادرة.،بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم

و يمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أوفى مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.

ثم انتقل د أحمد حمدي إلي كيفية تسجيل حساب علي بنك المعرفة المصري والخطوات اللازمة لذلك، وكذلك كيفية تصفح مصادر المعلومات المتخصصة في موضوع محدد، والتعرف على آلية الوصول لعنوان مجلة، كتاب، ورسالة جامعية محددة، والتعرف أيضا على مصادر معلومات بنك المعرفة المصري الذي يضم أربع بوابات فرعية(القراء،الأكاديمي،التعليم،الأطفال)

وأضاف د. أحمد حمدي أن بنك المعرفة المصري يخدم الأطفال من أعمار ٦ - ١٤ عام ويوفر أنشطة ومصادر تعليمية ترفيهية، ويتم إنشاء حساب عن طريق أحد الوالدين أو الوصي ، ويوفر للطلبة والمعلمين مصادر تعليمية خاصة تتوافق مع المنهج الدراسي

وفي نهاية الندوة تلقى د. أحمد حمدي اسئلة واستفسارات من الحضور.