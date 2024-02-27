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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الصناعي يساعد في التغلب على الإعاقة الحركية.. تفاصيل

الإعاقة الحركية
الإعاقة الحركية

كشف باحثون إيطاليون عن روبوت مبتكر، تم تطويره لمساعدة من يعانون من إعاقات في الأطراف.


يتم التحكم في الروبوت بواسطة تطبيق للهاتف لاختيار وضعية التشغيل حسب درجة الإعاقة، ويسمى الروبوت الجديد TWIN، وهو مزود بمحرك لتمكين المستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ويمكّنهم من الوقوف والمشي بمساعدة العكازات، والانتقال بين وضعي الجلوس والوقوف.

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ويمتاز الروبوت ببنيته خفيفة الوزن من سبائك الألومنيوم، وتصميمه المعياري، ما يضمن سهولة الاستخدام والنقل.


ويمكن تخصيص الجهاز ليناسب جسم المستخدم، من خلال مكونات قابلة للتعديل، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المرضى، بغض النظر عن العمر أو الجنس.


وتم تصميم أوضاع التشغيل لاستيعاب درجات مختلفة من الإعاقة الحركية.
ويتم التحكم في الروبوت من خلال تطبيق على هاتف أندرويد، ويسمح للمعالجين بضبط إعدادات الهيكل الخارجي، وتخصيص سرعة المشي، وطول الخطوة، وأنماط الحركة حسب متطلبات كل مريض.


وتضمن هذه الدرجة العالية من التخصيص إعادة التأهيل، واستعادة الوظائف الحركية وتحسينها، وتحسين قوة العضلات والعظام، وصحة الدورة الدموية، ووظائف الجهاز الهضمي.

روبوت

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