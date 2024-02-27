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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفق سري تحت البيت.. زوجان في بريطانيا يكتشفان مخبأ يعود للحرب العالمية

نفق تحت البيت
نفق تحت البيت

اكتشف زوجان في بريطانيا وجود مخبأ سري تحت بيتهما عن طريق الصدفة، فأصيبا بصدمة، حيث عثرت على المخبأ التاريخي أثناء قيامهما بأعمال الحفر في حديقة منزلهما.

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أثناء قيام بيكس وزوجها بتجديد حديقة منزلهما مؤخرًا، عثر الثنائي على نفق سري، كان يستخدم كمخبأ من الغارات الجوية في الحرب العالمية الثانية.

وبعد دخولهما إلى المخبأ القديم، عثر الثنائي على مصائد للفئران والعديد من الزجاجات والأواني الفخارية القديمة، إضافة إلى الكثير من الأغراض الصدئة.

ونال الاكتشاف اهتماما كبيرا من عشاق التصوير، واقترح الكثيرون على بيكس وزوجها تحويل المساحة إلى غرفة للألعاب أو منزل للإيجار، إلا أن الثنائي قررا أن يتركا المكان كما هو لأنه جزء من التاريخ.

وحظى الفيديو الذي نشرته بيكس عن النفق على موقع “تيك توك”، برواج كبير، إذ حصل على أكثر من 1.6 مليون مشاهدة ومئات التعليقات خلال وقت قصير، حسبما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

سري

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