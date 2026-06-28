مصادر في الزمالك: اتحاد الكرة أبلغنا بتحمل الفيفا لتكاليف علاج فتوح

تواصلت إدارة نادي الزمالك مع ادارة المنتخب المصري لمعرفة مستجدات إصابة احمد فتوح نجم القلعة البيضاء وللاستفسار عن تفاصيل تحمل مستحقات وتكاليف علاج اللاعب.

وتعرض أحمد فتوح لإصابة في العضلة الخلفية لدى مشاركته مع منتخب مصر الوطني في مباراة إيران فى ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وأفادت مصادر داخل نادي الزمالك بأن إدارة القلعة البيضاء تلقت اشعارا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هو المنوط به التكفل الكامل بكافة مصاريف وتكاليف علاج نجم منتخب مصر أحمد فتوح، إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وذكرت المصادر أنه وفقا للوائح المعمول بها في بطولة كأس العالم فإن الفيفا يقع على عاتقه تحمل تكاليف إصابة اى لاعب في المنتخبات المشاركة ضمن منافسات المونديال.

كان الإعلامي أحمد شوبير قال ان اللاعب أحمد فتوح يعاني من تمزق ووفقاً لحديث الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب ان اللاعب لن يلحق بمباراة استراليا وفي اعتقادي سيغيب لفترة لن تقل عن شهر.

وذكر أنه يتطلب تدخلاً طبيًا لتقييم حالته ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب له ولم يتأخر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اتخاذ القرار حيث صدرت توجيهات مباشرة بتحمل كافة النفقات الخاصة بالفحوصات، والعمليات الجراحيه اذا تطلب الامر ومراحل التأهيل الطبيعي، سواء كان ذلك داخل مصر أو خارجها.