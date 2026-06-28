تواصل مع طبيب المنتخب.. إجراء جديد فى الزمالك بـ المونديال

تواصل الجهاز الطبي بنادي الزمالك بطبيب منتخب مصر الوطني الدكتور محمد أبوالعلا بشأن إصابة أحمد فتوح نجم الفراعنة الكبار.

كان أحمد فتوح، ظهير أيسر منتخب مصر، تعرض للإصابة خلال مباراة الفراعنة الاخيرة ضد منتخب ايران في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن لدور ال 32 عقب التعادل مع نظيره منتخب إيران 1-1 فى ختام دور المجموعات.

وأعلن الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر ، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد فتوح بـ تمزق في العضلة الخلفية. وتأكد رسميًا صعوبة لحاقه بالمواجهة المقبلة للمنتخب أمام أستراليا في دور الـ 32 والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم 3 يوليو.

واستفسر جهاز الزمالك الطبي عن آخر المستجدات حول إصابة أحمد فتوح فى مباراة مصر وإيران للوقوف على نوعية الإصابة وآلية العلاج.

فتوح يغيب شهر

وكشف الاعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابه احمد فتوح قبل المواجهة المرتقبة امام استراليا في دور ال 32 من بطولة كأس العالم .

وقال شوبير أحمد فتوح يعاني من تمزق ووفقا لحديث الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب اللاعب لن يلحق بمباراة أستراليا القادمة وفي اعتقادي سيغيب لفترة لن تقل عن شهر.

وأوضح شوبير ان فتوح قام بمستوى مشرف مع منتخب الفراعنة في المباريات الاخيرة وساهم في فوز المنتخب للتأهل لدور ال 32 ومواجهة استراليا بعد حصوله علي المركز الثاني في دور المجموعات.