شوبير: فتوح خارج حسابات المنتخب أمام أستراليا.. وعبدالمنعم يقترب من العودة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات حالة عدد من لاعبي منتخب مصر الأول قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 3 يوليو.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا أكد تعرض أحمد فتوح لتمزق عضلي، وهو ما سيحرمه من المشاركة في اللقاء، مع توقعات باستمرار غيابه لمدة لا تقل عن شهر.

وأشار إلى أن كريم حافظ يُعد الأقرب لتعويضه في مركز الظهير الأيسر، مع بقاء القرار النهائي للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وفيما يخص محمد عبد المنعم، أكد شوبير أن الإصابة التي تعرض لها عبارة عن كدمة في الكاحل وليست في الركبة، موضحًا أنه قد يعود إلى التدريبات خلال يوم أو يومين، ما يعزز فرص لحاقه بمباراة أستراليا.

وأضاف أن حمدي فتحي بات قريبًا من استئناف التدريبات الجماعية، مع وجود احتمالية كبيرة لمشاركته في المباراة المقبلة، نظرًا لأهميته في خط الوسط.

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى جاهزية نبيل عماد "دونجا"، إلى جانب انتهاء حسام عبد المجيد من برنامجه العلاجي واقتراب عودته للمشاركة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يمتلك أكثر من بديل لتعويض الغيابات قبل المواجهة المنتظرة.