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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X5 الجديدة في مصر

BMW X5
BMW X5

تقدّم العلامة التجارية البافارية BMW باقة من السيارات الجديدة في السوق المصرية على رأسها الفئة X الجديدة كلياً، ومن أبرزها BMW X5 موديل 2024، وتتوفر بفئتين، وتتميز كل منها بخيار مختلف من المحركات.

 BMW X5

مواصفات السيارة BMW X5 موديل 2024

كما تتوفر السيارة BMW X5 موديل 2024 بمساعد الفرامل BA، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي وخلفي، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر، ونظام المساعدة على تسلق التلال.

 

وتتوفر السيارة BMW X5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة وأنظمة الترفيه مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وحزمة التعليق التكيفية، و نظام كشف حركة مجسم، ووسائد هوائية، وقفل الباب التلقائي.

 

تأتي السيارة BMW X5 موديل 2024 بخيارين من المحركات:

تقدم الفئة الأولى من السيارة BMW X5 موديل 2024 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، حيث تستطيع ضخ 340 حصانا، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، مع ناقل حركة "دفع رباعي" أيضا من 8 سرعات، بينما تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة ارتكازًا من النقطة 0 في مدة تستغرق 5.5 ثانية.

 

بينما تأتي الفئة الثانية بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو، حيث تستطيع ضخ 540 حصانا، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 750 نيوتن/متر، مع ناقل حركة "دفع رباعي" أيضا من 8 سرعات، ويمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 4400 سي سي تيربو مكون من 8 أسطوانات، يتمكن من ضخ 540 حصانا، و750 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات "دفع رباعي".

 BMW X5

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2024

BMW X5  موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة 6,800,000 جنيه  

BMW X5  موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة 8,400,000 جنيه  

 

 

BMW X5 BMW X5 موديل 2024 BMW

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