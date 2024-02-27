مباراة الوحدة الوطنية داخل الكنيسة.. ونجيب ساويرس يعلق

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لمجموعة من القساوسة والعاملين بإحدى الكنائس المصرية في محافظة أسوان يمارسون كرة القدم داخل ساحة الكنيسة وبمشاركة عدد من المسلمين في جو من الألفة والمحبة.

وانتشر مقطع الفيديو القصير على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم حيث تداوله الكثيرون من رواد المواقع كدليل محبة وايخاء بين جميع الأطياف في مصر خاصة قبل ليال قليلة من بداية شهر رمضان المبارك.

وأعاد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، نشر المقطع القصير على صفحته الشخصية على موقع اكس معلقا “‏عايزين ماتش كده وحدة وطنية … فريقين مختلطين رمضان كريم”

وتنتشر بين المصريين عادات وتقاليد كثيرة مشتركة حيث نجد معظم الأقباط يشاركون في أجواء احتفالات رمضان المبارك ويتقاسمون بعض الوجبات، كمان يستقبل المسلمون احتفالات أعياد الميلاد بالبهجة والمحبة.