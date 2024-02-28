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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لجمهور الريال.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه

صدى البلد

استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون وتميم بن حمد أمير دولة قطرالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.  

 
وصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الي قصر الاليزيه لتلبية دعوة العشاء التي وجهها له الرئيس الفرنسي ماكرون.

وجاء اجتماع الثلاثي على هامش قمة فرنسية قطرية بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.


وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أعلنت عن جلسة عشاء، الثلاثاء، فى قصر الإليزيه، والتى استدعى فيها إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، كلا من كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، وناصر الخليفى رئيس النادى، على هامش زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الفرنسى

مبابي أخبار مبابي إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

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