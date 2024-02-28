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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعد: عندي مرض حب الظهور

صدى البلد

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وكشف أحمد سعد عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .
 

وقال أحمد سعد :"ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب.
 

وأوضح أحمد سعد :" وكنت دايما في العيلة بحب أظهر عشان كنا 9  وحب الظهور ده نوع من أنواع الأمراض كنت بحارب طول الأسبوع عشان أبان قدامهم.

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند، وكانت آخر أغنياته " بعتذرلك" والتي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد، وكذلك وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو .

وكان أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحةـ كان آخرها في دبي بالقرية العالمية وهو الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص. 

وتصدر أحمد سعد التريندـ الأسبوع الماضي-؛ بعد أن شارك في دعم الاقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار، وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.

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