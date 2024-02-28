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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها| فيديو

اقتحام جنين
اقتحام جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر أمنية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، ووسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة و"الأباتشي" اقتحمت المدينة ومخيمها من شارع جنين - نابلس.

وعمدت آليات الاحتلال إلى تجريف الطرقات في مدينة جنين.

وأفادت شبكة "قدس" الإخبارية، باندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم جنين.

ووثق مقطع فيديو متداول، دوي صفارات الإنذار في جنين بالتزامن مع اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

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